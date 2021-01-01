Exxen'in özel belgesellerinden bir tanesi, "Tosuncuk" oldu. 140journos isimli grup tarafından hazırlanan belgesel, Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık olayı Çiftlik Bank'ın bir numaralı ismi Mehmet Aydın'ın hikayesini anlatıyor.

Türkiye'de dün itibarıyla yeni bir dönem başladı. Türk televizyon sektörünün önemli isimlerinden Acun Ilıcalı, Netflix ve YouTube rakibi platformu "Exxen"i resmen başlattı. Platform, bugüne kadar daha çok YouTuberlar imzalı yapımlarıyla öne çıkmış olsa da sitenin çalışmaya başlamasıyla birlikte, aslında beklenenden çok daha fazlasını sunacağı ortaya çıktı.

Siteye ufak bir göz attığımızda, platformda sadece YouTuber'ların olmayacağını açıkça görebiliyoruz. Örneğin kullanıcılar, Zeynep Bastık ve Enes Arıkan gibi ünlü isimlerin programlarına da ulaşabilecekler. Ayrıca bu platformda özel belgeseller de olacak. Bu bağlamda karşımıza çıkan ve dikkatimizi doğrudan çeken belgesel "Tosuncuk" oldu. Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık girişimi, Exxen kullanıcılarının beğenisine sunulmuş durumda.

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Exxen'de belgesel oldu

Türkiye'de etkileyici belgesel projelerine imza atan bir grup var. "140journos" isimli bu grup, sosyal ağlar üzerinde yayınladığı içerikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. İşte Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın hayatını anlatan "Tosuncuk" isimli belgesel de bu grup tarafından hazırlandı. Ses getirmesi muhtemel olan içeriğe an itibarıyla ulaşılabiliyor.

Çiftlik Bank vurgunu, Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık girişimlerinden biriydi. Mehmet Aydın isimli şahıs, milyonlarca vatandaşı yüksek kazanç vaadiyle kandırıp, devasa büyüklükte paralar toplamıştı. İnsanların gözünü boyamayı başarıp ardından da gerçek yüzünü gösteren Aydın, halkın parasıyla tası tarağı toplayıp kaçmıştı. İşte o süreç ve sürecin vatandaşları nasıl etkilediği, Exxen'deki Tosuncuk isimli belgeselle çarpıcı bir şekilde izlenebilecek.