Acun Ilıcalı’nın yeni içerik platformu Exxen, 1 Ocak itibarı ile yayın hayatına başlıyor. İlk hafta ücretsiz olacak platform, sonrasında aylık 9,90 TL'ye abonelik sistemi ile çalışacak. Peki bu fiyat bağlamında izleyiciler, Exxen hakkında ne düşünüyorlar?

2021’in dijital platformlar savaşı olacağını artık hepimiz biliyoruz. Halihazırda ülkemizde hizmet veren Netflix, Amazon Prime Video, Mubi, BluTV ve puhu TV gibi platformlara yeni yıl ile birlikte Exxen ve Gain de dahil olacak. Hatta HBO Max ve Disney+ da şu an için net tarih belli olmasa da 2021’e ülkemizde hizmet vermeye başlayabilir. Bu kalabalığın arasında en dikkat çeken yeni isim ise şüphesiz Exxen olacak.

Aylık 9,90 TL’lik ücreti ile aslında en uygun fiyatlı servislerden birisi olan Exxen’in dizi ve programları, Acun Ilıcalı ve Acun Medya ekibinin TV8’deki ve yurt dışındaki geleneksel medya tecrübesi ile kararlaştırıldı. Ekibin tecrübesi geleneksel medya olsa da Exxen, özellikle YouTube Türkiye’deki yeni medya ünlülerinin ön planda olacağı bir platform. İşte bu nedenle izleyicilerde “Zaten içeriklerine ücretsiz ulaşabildiğim üreticiler için bir platforma para verir miyim?” endişesi var. Biz de bunu rakamlarla ifade etmek istedik.

Twitter sayfamız ve Telegram kanalımızdan düzenlediğimiz ankete yaklaşık 26 bin kişi katıldı. Sonuçlar şu şekilde:

Twitter: İyi fiyat, abone olurum: %24 Yüksek fiyat, abone olmam: %43,6 Kararsızım: %32,4

Telegram: İyi fiyat, abone olurum: %27 Yüksek fiyat, abone olmam: %36 Kararsızım: %37



Öncelikle her 10 kişiden yaklaşık 3 ila 4’ünün kararsız durumda olduğunu görüyoruz. Exxen’in daha yayın hayatına başlamadan aboneliğe ikna ettiği kişi sayısı ise 10 kişiden 2 ila 3 kiş olarak karşımıza çıkıyor. Yine aynı kişilerden 3 ila 4’nün de doğrudan abone olmayacağını belirtmesi, Exxen’in önünde zor bir sınav olduğunu gösteriyor.

Bu sonuçlar bize ne gösteriyor?

Eğer Exxen Türkiye’deki ilk ya da şu anki tek dijital içerik platformu olsaydı işi daha kolaydı. Hiç kuşkusuz Netflix Türkiye’nin diğer ülkelere göre kısıtlı da olsa sunduğu içerik çeşitliliği, bu içeriklerde karşımıza çıkan simaların, proje yöneticilerinin sinema ve dizi yüzleri olmaları büyük bir etmen. Exxen’de ise insanların doğrudan abone olmama ya da kararsız kalma nedenleri ise içeriklerin büyük kısmında YouTuberların yer alacak olması.

Ancak burada dikkat edilecek bir unsur daha var. 10 yılı aşkın süredir geleneksel medyada yaptığı hemen her program ve format başarılı olan Acun Ilıcalı, Exxen ile mevcuttaki pazarı hedeflemiyor. Kendisinin de ifadelerine göre Exxen’in ana hedefi, bugünün çocuk ve gençlerinin telefonlarında yer almak. Zira bugün ebeveyne bağımlı birer tüketici olan çocuklar ve gençler, 2020’li yılların son çeyreğinde artık bağımsız birer tüketici olacaklar.

Exxen ve içerikleri hakkındaki detayları açıkladığımız videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz:

Exxen'in fiyatı hakkında sosyal medyadan gelen yorumlar: