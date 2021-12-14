Toyota, düzenlediği bir etkinlikte 16 yeni elektrikli otomobil duyurdu. Lexus ile ortak gerçekleştirilen etkinlik kapsamında duyurulan modellerin tümü tamamen elektrikli yapıdaydı. Şirket, önümüzdeki dönemlerde piyasaya sürülecek modellerinin teknik detaylarını ise açıklamadı.

Otomotiv sektöründeki elektrik dönüşümünü takip etme konusunda pek de hevesli olmayan Toyota, bugün herkesi şaşırtan bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinlik kapsamında alt markası Lexus ile birlikte sahne alan Toyota, tam 16 yeni model duyurdu. Bunların hepsi tamamen elektrikli yapıda ve herkese uygun bir model mutlaka var.

Toyota'nın yaptığı duyuruda tanıtılan araçlar arasında SUV, otomobil, crossover, kamyonet, otobüs ve spor otomobil gibi üyeler bulunuyor. Şirket, araçlarının teknik detaylarına pek değinmemiş olsa da Toyota ve Lexus logolarıyla piyasaya sürülecek elektrik motorlu araçlar, daha şimdiden heyecan yaratacak gibi görünüyor.

İşte Toyota'nın ilerleyen dönemlerde piyasaya sürülecek elektrikli araçları

Elektrik motorlu araçlar konusunda yaptığı sert açıklamalarla bilinen Toyota CEO'su Akio Toyoda, bugünkü etkinlikte sahne alan isimlerden bir tanesiydi. Toyota'nın geleceğe yönelik planları hakkında konuşan CEO, konu karbon salınımını azaltmaya geldiğinde elektrik motorlu araçların en umut verici seçeneklerden bir tanesi olduğunu belirtti. Akio Toyoda'ya göre şirketin otomotiv devrimindeki genel stratejisi, "karbonu düşük araçlar" (hibrit) ve "karbon nötr araçlar" olarak sürdürülecek. Bugün düzenlenen etkinlik, tamamen karbon nötr araçlara odaklanmış olması ile dikkat çekiciydi.

Toyota, bir süre önce gerçekleştirdiği bir etkinlikte ilk tam elektrik motorlu aracı bZ4X'i tanıtmıştı. Bugünkü etkinlikte karşımıza çıkan SUV, kompakt SUV ve otomobiller de bZ olarak isimlendirilen platformun üzerine inşa edilecek. Sektör kaynakları, bZ4X'e güç veren motorun diğer modellerde de karşımıza çıkacağını, araçlar arasındaki temel farklılığın menzil olacağını düşünüyorlar. Tahminlere göre her model en az 300 kilometre civarında menzil sunacak ve pil kapasitesi, aracın tasarımına göre ölçeklendirilecek.

Lexus cephesinde tanıtılan modellere baktığımızda, crossover ve spor otomobillerin ön plana çıktığını görüyoruz. Tahmin edebileceğiniz üzere bu araçların da teknik detayları bilinmiyor. Ancak Lexus logosuyla piyasaya sürülecek spor otomobillerin oldukça etkileyici tasarımlara sahip olacağını rahatlıkla dile getirebiliriz.

Toyota tarafından yapılan açıklamalarda, 2030 yılına kadar aralarında ticari modellerin de olacağı toplamda 30 tam elektrikli modelin piyasaya sürülmüş olmasının hedeflendiği ifade ediliyor. Bu rakamın oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Eğer şirket, bu hedefinde kararlıysa 2022 itibarıyla her yıl ortalama 4 elektrik motorlu araç ile karşımıza çıkacak. Üstelik Toyota, 2035'e geldiğimizde yalnızca elektrik motorlu araç satışı gerçekleştirmiş olmak istiyor. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken bir husus var.

Toyota, radikal bir karar ile elektrik motorlu araç sektörüne çıkartma yapmış olsa da alternatif arayışlarını sürdürüyor. Bu bağlamda; şirketin bir süredir hidrojen yakıtıyla çalışan araç tasarlamak istediği zaten biliniyor. Şayet Toyota, elektrik motorlu araçlara bir alternatif yaratmayı başarırsa, bu kez şirketin bambaşka bir hedefle karşımıza çıkabileceğini rahatlıkla dile getirebiliriz.

İşte Toyota ve Lexus'un çiçeği burnunda elektrikli modelleri