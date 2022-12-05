Toyota, hidrojen yakıtlı otomobili Corolla Cross H2 isimli konsept aracını tanıttı. Aracın teknik detayları veya ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında bulunan Toyota, bugün yepyeni bir modeli ile karşımıza çıktı. Japonya merkezli şirket, C-SUV segmentindeki aracı Toyota Corolla Cross’un farklı bir versiyonu olan ve Corolla Cross H2 olarak adlandırılan konsept aracı tanıttı.

Toyota’nın paylaştığı görüntüler, alışılagelmiş bir tasarımla karışılacağımızı ortaya koysa da motor tarafında büyük bir değişiklik var. Yeni Corolla Cross, diğer otomobillerden farklı olarak hidrojenden güç alacak ve şirketin çevre hedeflerine katkı sağlayacak.

Toyota Corolla H2 konsepti

Toyota, henüz test aşamalarında olan aracın bir prototipini yarattı ve bizlere gösterdi. Şirkete göre kaputu kaldırdığımızda, yüksek basınçlı hidrojen enjeksiyon teknolojisine sahip üç silindirli 1,6 litrelik (GR Corolla’da gördüğümüz) bir motorla karşılaşıyoruz. Mirai modeliyle hidrojen konusunda uzmanlığını artıran otomobil devi ayrıca, aracın beş kişiye kadar yolcu ve bagaj taşıyabilen alana sahip olduğunu da ekliyor. Aracın iç kısmına baktığımızda ise klasik Toyota tasarımı ile karşılaşıyoruz.

Japonya merkezli şirket, otomobilin detayları ve hidrojen konusuna ilişkin başka paylaşmadı ancak bu ürünlerin satışına başlama yolunun %40’ını tamamladıklarını ekledi. Üretici, bu tarz araçların olumlu sonuçlara sahip olabileceğini belirtiyor. Konsept araçta, benzin yerine hidrojenle çalışan içten yanmalı motor teknolojisi var. Bu, aracın pille çalışan elektrikli otomobillere oranla daha ucuz maliyetli olabileceği anlamına geliyor. Tabii daha hızlı yakıt doldurma süreleri ve uzun menziller de avantajlardan.

Toyota, bununla birlikte hidrojenin motor sporlarına da faydalı olabileceğini düşünüyor. Şirket, motor sporları üzerindeki çalışmalarda güç ve tork konusunda iyileştirmelerin görüldüğünü söylerken menzilin de yaklaşık olarak %30 arttığını ifade ediyor.

Elektrikli otomobilleri benimseme konusunda eleştirilen Japon otomobil üreticisi, Corolla Cross H2 ile farklı teknolojileri kullanmayı hedefleyen yaklaşımını genişletiyor. Şirket, tamamen elektrikli otomobillere yönelmeyi mantıksız olarak nitelendiriyor; buna neden olarak da dünya çapındaki müşterilerin farklı ihtiyaçlara sahip olmasını gösteriyor. Yani Toyota; hybrid, şarj edilebilir hybrid, elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçların hepsini içerecek bir gelecek oluşturmayı planlıyor.