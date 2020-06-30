Dünyanın En Değerli Markaları Belli Oldu: Amazon İlk Sırada

BrandZ Top 100 Global Markalar listesi güncellendi. Buna göre, ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon, yıllık bazda yüzde 32’lik artışla 416 milyar dolar marka değerine ulaşarak, dünyanın en değerli markası olmayı sürdürdü. Listenin ikinci sırasında ise bir başka teknoloji devi Apple yer aldı.

WPP ve Kantar Millward Brown tarafından hazırlanan BrandZ Top 100 Global Markalar 2020 listesi yayınlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüketicilerle yapılan görüşmeler, finansal performans analizleri ve tüketici algısı gibi başlıklar üzerinde yapılan detaylı değerlendirmeler, marka değer ölçümlerinde etkili faktörler oldu.

Bu yıl 15’incisi yayınlanan listenin ilk sırasında, dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos’un sahibi olduğu ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon yer alıyor. Yıllık bazda yüzde 32’lik artışla 416 milyar dolar marka değerine ulaşan firma, yüzde 14’lük artışla 352 milyar dolar marka değerine yükselen ikinci sıradaki Apple’ın önünde kalmaya devam etti.

BrandZ Top 100 Global Markalar 2020

2017 yılında birinci basamakta bulunan Google, BrandZ Top 100 Global Markalar 2020’de dördüncü sıraya kadar geriledi. Listenin üçüncü sırasında ise yüzde 30’luk artışla 327 milyar dolar marka değerine ulaşan ABD’li yazılım devi Microsoft bulunuyor. Beşinci sırada ise 187 milyar dolar marka değeri ile finansal hizmet şirketi Visa bulunuyor.

Listenin devamına baktığımızda altıncı sırada 153 milyar dolar ile Alibaba’yı, yedinci sırada 151 milyar dolar ile Tencent’i, sekizinci sırada 147 milyar dolar ile Facebook’u ve dokuzuncu sırada ise 129 milyar dolar marka değeri ile McDonald's’ı görüyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk 10’un dışında yer alan Mastercard ise 108 milyar dolar değere ulaşarak telekom devi AT&T’yi geçti ve 10’lar kulübüne kendisini atmayı başardı.

416 milyar dolar marka değerine ulaşan Amazon, dünyanın en değerli markası oldu

Her sektörden şirketi etkileyen koronavirüs pandemisine rağmen ilk 100’deki şirketlerin toplam marka değerleri geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 5.9 artışla 277 milyar dolar büyüdü. Böylece BrandZ Top 100’deki markaların toplam değerleri 5 trilyon dolara ulaştı. Söz konusu meblağ, dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya'nın gayri safi yurtiçi hasılasına denk geliyor.

2020 Dünyanın En Değerli Markaları