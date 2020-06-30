Hem içerikleri hem de kullanıcı verisi ihlalleri nedeniyle sosyal medya ile ilgili pek çok tartışmanın odak noktasını oluşturan TikTok, BrandZ Top 100 Global Markalar listesinde 16.9 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli 79. markası olarak gösterildi.

Video odaklı sosyal medya platformu TikTok hakkında tartışmaların arkası gelmiyor. Çinli ByteDance’ın sahibi olduğu uygulama en büyük pazarlarından biri olan Hindistan’da ikinci defa yasaklanmış olmasına rağmen TikTok için olumlu haberler de gelmeye devam ediyor.

2016 yılında yayınlanan TikTok; bu yıl ilk defa BrandZ Top 100 Global Markalar listesine girdi ve Uber, Adidas, Pepsi gibi markaları geride bırakarak 16.9 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli 79. markası olarak gösterildi.

TikTok, tüm tartışmalara rağmen dünyanın en değerli markalarından biri haline geldi

Son bir yıldaki büyük sıçrayışı ile BrandZ Top 100 Global Markalar listesine girmeyi başaran TikTok, App Store ve Play Store’da toplamda 1.5 milyardan fazla indirilmiş durumda. Sosyal medya platformunun şu anda dünya çapında 800 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.

TikTok’un BrandZ Top 100 Global Markalar listesinde yer almasıyla ilgili açıklama yapan BrandZ’nin Global Araştırma Başkanı Martin Guerrieria, “Bir marka olarak TikTok, uzun süredir piyasada olmamasına rağmen inanılmaz derecede yaratıcı olarak görülüyor. Markanız rakiplerinizden daha yaratıcı olarak görülüyorsa bu, marka değeriniz açısından büyük bir itici güçtür” dedi.

Instagram, bu yıl da marka değerini artırmayı başardı

TikTok, BrandZ Top 100 Global Markalar listesine girerek en büyük sosyal medya platformlarından biri haline geldiğini kanıtlamış olsa da Instagram, marka değerini artırmaya bu yıl da devam etti ve 41.5 milyar dolar marka değerine ulaşarak listede 15 basamak birden yükselerek dünyanın en değerli 29. markası oldu.

Instagram'ınkine benzer bir yükselişi Netflix de gösterdi. Yayın platformu, yüzde 34’lük marka değeri artırışıyla marka değerini 45.9 milyar dolar seviyesine çıkardı ve BrandZ Top 100 Global Markalar listesinde 26. sıraya yükseldi. Marka değerini yüzde 15 artıran YouTube, 37 milyar dolar marka değeriyle 37. sıraya yükselirken LinkedIn de yüzde 31’lik marka değeri artışıyla 29.9 milyar dolarlık marka değerine ulaşıp 43. sıraya yükseldi.

Sosyal medya platformları ilk kez 2010 yılında BrandZ’nin radarına girmeye başladı. İlk yıl sosyal medya devi Facebook, ilk 100’e dahi giremedi. Ancak ertesi yıl Facebook, listenin 35. sırasında yer aldı. 2014 yılında Facebook, ilk 20’deki yerini sağlamlaştırırken başka bir sosyal medya platformu olan LinkedIn, TikTok’un bu yılki girişine benzer şekilde 78. sıradan listeye girmeyi başardı.

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram ise 2018 yılında 14.4 milyar dolarlık marka değeriyle listeye 91. sıradan girdi. Instagram, TikTok’tan daha 'kötü' bir sıradan listeye girmiş olmasına rağmen hızlı bir yükseliş gösterdi. Listeye girdikten bir yıl sonra marka değerini yüzde 95 artıran Instagram, ikinci yıl marka değerini 28.2 milyar dolar çıkardı ve listede 44. sıraya yükseldi.

TikTok, dünyanın en değerli markaları arasında gösterilerek en büyük sosyal medya platformlarından biri olduğunu somut bir şekilde göstermiş olsa da işler TikTok için pek de iyi gitmiyor. TikTok'un sanılandan çok daha fazla kullanıcı verisini topladığının ve bu verileri Çin Hükümeti ile paylaştığının ortaya çıkmasının ardından platform, en fazla kullanıcıya sahip olduğu pazarlardan biri olan Hindistan'da ikinci kez yasaklandı. Üstelik bu yasağın farklı pazarlara da sıçrayabileceği öngörülüyor.