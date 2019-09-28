Yılların İnternet Fenomeni 'Transformice' Nasıl Oynanır?

İnternette en çok aratılan kelimelerden bazıları Transformice oyna ve Transformice indir oluyor. Fenomen haline gelen fare oyununu nasıl oynayacağınızı, neler yapmanız gerektiğini, nasıl en hızlı peynir kaçırabileceğinizi sizler için rehber haline getirdik.

Transformice, tarayıcı tabanlı oynayanı ekran başına bağlayan mükemmel bir tarayıcı üzerinden oynanan çevrimiçi oyun. İsminden de anlayacağınız üzere oyunda bir fareyi kontrol ediyoruz. Birbirinden farklı ve zorlu bölümleri bulunan oyunda, genel amacımız engelleri aşarak peynirimizi yuvaya ulaştırmak.

Lakin dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise odadaki diğer bütün farelerin sizin rakibiniz olması. Her tur süre sınırlaması içeren oyunumuzda kim peyniri ilk yuvaya ulaştırırsa en çok puanı o alıyor. Aldığı puanlarla sıralamada birinci olan fare ise diğer tur lider olarak başlıyor. Buna aynı zamanda şaman fare de deniliyor.

Bir takım özel güçlere sahip olan şaman farenin amacı ise zorlukları aşmada diğer oyunculara yardım ederek peyniri en fazla kişinin yuvaya götürmesini sağlamak. 2015 yılının Google trendler listesinde zirveye oynayan Transformice, günümüzde hala daha binlerce oyuncu tarafından saatlerce oynanıyor.

Transformice unvanlar sistemi de bulunan oyunda, oynadıkça seviye atlıyor ve atladığınız seviyelere göre özel ünvanlar kazanıyorsunuz. Kazandığınız ünvanlara göre de diğer oyuncular sizin hangi seviyeler arasında olduğunuzu anlayabiliyorlar.

AFK engelleme sistemi de bulunan oyunda şayet 30 saniye hareketsiz kalırsak ölüyor, 10 dakika boyunca hareketsiz kalırsak da oyundan atılıyoruz. Ayrıca 2 dakika süreyle başladığımız her turda şayet şamanımız ölürse süremiz 20 saniyeye düşüyor.

Transformice ne zaman popüler oldu?

İlk olarak 1 Mayıs 2010 tarihinde Ateller 801 şirketi tarafından platform oyunu olarak yayınlanan Transformice, o yıllarda pek ses getirmedi. Adobe Flash Player ve BoX2D ile geliştirilmiş olmasından dolayı basit oyun olarak görülen Transformice, 2013 yılından sonra hak ettiği değere ulaştı.

2014 yılına gelindiğinde artık anlık binlerce oyuncuya ev sahipliği yapan oyun, yukarıda da belirttiğimiz gibi 2015 yılında zirveye oynadı. Google trendler listesinde zirveyi adeta domine eden Transformice, adından sıkça söz ettirince geliştirici firma oyunu direkt Steam’e taşıdı. Hem tarayıcı üzerinden hem de Steam’den oynanabilen oyun, dosyalarının çalınması ve Transformice PVP sunucularının açılmasıyla popülerliğini kaybetmeye başladı.

Peki Transformice nasıl oynanır?

Artık günümüzde her platformda oynanabilen Transformice, hem Steam üzerinden hem tarayıcı üzerinden hem de Transformice APK olarak Android cihazlarda oynanabiliyor. Özellikle Steam’de çok olumlu etiketi alan oyun, her gün binlerce kişi tarafından oynanıyor.

Oyunu tarayıcı üzerinden oynamak isteyenler için;

Buraya tıklayarak oyunun sitesini açın,

Flash uyarısına izin ver deyin,

Hesap Oluştur’a tıklayın,

Üye olduktan sonra hesabınıza giriş yapın

Bir sunucuya katılın

Şayet oyunu Steam üzerinden oynamak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca oyunun sunduğu Transformice forum sistemi üzerinden de yöneticilerle direkt iletişime geçebilirsiniz.

Transformice mağaza nasıl kullanılıyor?

Hemen hemen her çevrimiçi oyunda bulunan mağaza sistemi Transformice’de de mevcut. Hem oyun parası hem de gerçek parayla alışveriş yapılan mağazada fareniz için birbirinden eğlenceli kıyafetler alabilirsiniz.

Oyun parası kasmanın en kolay yolu ise her tur liderliğe oynuyor olmanız. Bu sayede hızlıca para kasabilir ve mağazadan istediğiniz kıyafeti alabilirsiniz. Lakin gerçek parayla çilek alarak çilekle de alışveriş yapabilirsiniz.

Transformice PVP sunucuları

Maalesef büyük siber saldırılara dayanamayan Transformice hack yedi ve dosyalarını çaldırdı. İnternette paylaşılan dosyalar, oyunun birçok pvp sunucusunun açılmasına neden oldu. Pvp sunucuları yanında maalesef Transformice hile kodları da paylaşıldı. Özellikle internette çilek hile kodlarını da bulmak mümkün.

Transformice PVP sunucuları arasında en ünlü olanı kuşkusuz ki MiceForce dikkatleri çekiyor. HugMice, ColdMice, AisMice ve SuperMice de listeye oynayanlar sunucular arasında. Anlık 3 bin ile 5 bin oyuncuya ev sahipliği yapan Transformice pvp sunucuları, büyük kolaylık sağladığı için daha çok tercih ediliyor.

Transformice komut listesi

Oyunun belki de en güzel özelliklerinden birisi bazı komutları oyuncuların kullanımına izin veriyor olması. Özellikle oyun içinde faremizi dans ettirip, öpücük verdirebildiğimiz komutlar, birçok işlemi de kısaca halletmemize olanak sağlıyor.

Oda değiştirme: /room

Ünvanları görüntüleme: /tittle

Ünvan değiştirme: /tittle (ünvan adı)

Oyuncuyu atmak için oylama başlatma: /ban (nick)

Oyuncunun profiline bakma: /profile

Oyuncuyu arkadaş olarak ekleme: /friend

Sıralamaya bakma: /ranking

Dans etme: /dance

Gülme: /laugh

Ağlama: /cry

Öpücük atma: /kiss

Eğitim: /tutorial

Transformice harita nasıl yapılır?

Oyunun bir diğer güzel özelliği ise oyunculara haritaya yapma olanağı sunması. Özel MapEditor (harita yapma bölümü) bulunan oyunda istediğiniz haritaları yapabiliyorsunuz. Yaptığınız haritalar şayet diğer oyuncularda olumlu yönde oy alırsa, haritanız oyunun resmi haritaları arasına ekleniyor.

Oyun içerisinde /editor kodu ve menü düğmesinin oradaki ‘’Harita Editörü’’ butonuna tıklayarak harita editörünü açabilirsiniz. Her ne kadar kolay gibi gözükse de birçok işlevi bulunan editör, istediğiniz haritayı yaparken size hiçbir sınırlama getirmiyor.

Her ne kadar harita yapmak bin peynir ücret istemesiyle pahalı gibi gözükse de, ne zaman haritanız oynansa ödül olarak 40 peynir alıyorsunuz. Lakin tabii ki haritanızın oylamada en az %51 evet oyu alması gerekiyor. Aksi durumda haritanız oyunun veritabanından siliniyor.

Transformice tribe (kabile) nedir?

Birçok çevrimiçi oyunda olduğu gibi Transformice’de de kabile sistemi bulunuyor. 500 peynir karşılığı kurulan kabilelere diğer oyuncuları da davet ederek toplu halde oynayabiliyorsunuz. Kabile üyeleri aynı odada olmasalar bile birbirleriyle sohbet edebiliyor, hangi odada olduğunu görebiliyor, başkan farenin vereceği görevleri yerine getirmeye çalışıyorlar. Ayrıca tribe house yani kabile evi de kurulabiliyor.

Transformice harita çeşitleri

Transformice’de birbirinden farklı harita çeşitleri mevcut. Aslında bu çeşitleri zorluğa göre de sıralayabilirsiniz. Sarı peynirli haritalar normal, mor peynirli haritalar zor, çarpı işaretli haritalar ise çok zordur. Tabii ki haritaların zorlukları arttıkça verdiği peynir ödülü de artıyor.

Sarı peynirli haritalar: Normal odalarda oynanabilen sarı peynirli haritalar, klasik olarak peyniri al ve yuvaya götür denklemi üzerine kuruludur. Oyuncuların yaptığı ve yöneticiler tarafından onaylanan haritalar, oyuna yeni başlayanlar için birebir.

Normal odalarda oynanabilen sarı peynirli haritalar, klasik olarak peyniri al ve yuvaya götür denklemi üzerine kuruludur. Oyuncuların yaptığı ve yöneticiler tarafından onaylanan haritalar, oyuna yeni başlayanlar için birebir. Mor peynirli haritalar: Bu haritaları normal odalarda göremezsiniz. Sadece bootcamp denilen odalarda çıkan mor peynirli haritaları oynamak oldukça zordur. Oyuna yeni başlayanlar için önerilmez.

Bu haritaları normal odalarda göremezsiniz. Sadece bootcamp denilen odalarda çıkan mor peynirli haritaları oynamak oldukça zordur. Oyuna yeni başlayanlar için önerilmez. Çarpı işaretli haritalar: Oyunumuzun en zor haritasıdır. Sadece survivor odalarında çıkan bu haritalarda oyuncuların amacı, isminden de anlayacağınız üzere hayatta kalmaktır. Peynir veya yuva bulunmayan haritalarda tek yapmanız gereken şamandan kaçarak hayatta kalmaktır. Ayrıca bu haritaya özel totemler de kullanabilirsiniz.

Yine çarpı işaretli haritalara özel ünvanlar kazanabilir, iki katı puan kazanabilir, özel şaman ünvanlarını çok daha hızlı kazanabilirsiniz. Ayrıca yine kendinizin oluşturduğu totemleri kullanarak hedef noktaları da belirleyebilirsiniz.

Transformice oyununa renk katan şaman rehberi

Oyuna yeni başlayanların en çok zorlandığı nokta tabii ki şamanlık oluyor. Henüz oyunda kendi faresini kontrol edemeyen birisi onlarca fareye nasıl yardım edebilir? Tabii ki şamanlık da her şeyde olduğu gibi tecrübe isteyen bir iş lakin vereceğimiz kısa yollarla şamanlığa hızlı giriş yapabilirsiniz.

Space: Tahtaları ve kutuları görünmez kılar.

Tahtaları ve kutuları görünmez kılar. B: Orta noktası sabit olan tahta yapar. Tahta çark gibi dönebilir.

Orta noktası sabit olan tahta yapar. Tahta çark gibi dönebilir. V: Sabit tahta yapar lakin altında destekleyici olmak zorunda.

Sabit tahta yapar lakin altında destekleyici olmak zorunda. C: Sabit tahtaya ek sabit tahta ekler.

Sabit tahtaya ek sabit tahta ekler. N: B tuşundaki gibi orta noktası sabit tahta ekler ama bu tahta motorludur. (çok hızlı döner)

B tuşundaki gibi orta noktası sabit tahta ekler ama bu tahta motorludur. (çok hızlı döner) Z ve X: Rota değiştirir.

Yıllardır interneti kasıp kavuran Transformice için şimdilik bu kadar. İnternet dünyasında trend yaratmış, milyonlarca insanlar tarafından yıllardır oynanan oyunlara yakından bakmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere :)