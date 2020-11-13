Trendyol’dan İndirim Günleri İçin Satış Rekoru Açıklaması

Trendyol, 9-12 Kasım'da gerçekleşip bugün de devam eden Süper İndirim Günleri ile ilgili bir açıklama yaptı. İş ortaklarına yapılan açıklamalarda, 72 saatte 8 milyon sipariş alındığı ifade edildi. 220 milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla birlikte sipariş edilen ürün miktarı ise 20 milyonu geçti.

Kasım ayının gelmesiyle birlikte dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli indirim kampanyaları düzenleniyor. Pandeminin sürecinin de etkisiyle birlikte bu kampanyalar, en çok da N11, Hepsiburada ve Trendyol gibi ülkemizdeki e-ticaret platformlarına yaradı. Hatta Trendyol, iş ortaklarına yaptığı bir açıklamada 72 saatte 8 milyon sipariş aldığını belirtti.

Trendyol tarafından yapılan açıklamalara göre "Süper İndirim Günleri" olarak isimlendirilen kampanyalar kapsamında, siteye gelen ziyaret sayısı 220 milyonu aştı. Ayrıca kullanıcılar, kampanyanın ilk üç günde 20 milyondan fazla ürün siparişi verdiler. Görünüşe göre tüketiciler, kasım başta Trendyol olmak üzere e-ticaret platformlarının kasım ayı kampanyalarını bu yıl da ciddi anlamda önemsediler.

İşte Trendyol'un iş ortaklarına yaptığı o açıklama

Elbette bu tür kampanyalar, her zaman olduğu gibi en çok kargo şirketlerini zorladı. Kullanıcıların Ekşi Sözlük'te yaptığı paylaşımlara göre bazı tüketiciler, kargolarının kendilerine ulaşacaklarından bile emin değiller. Ayrıca Trendyol'da satış yapmakta olan bazı satıcılar da kargo sistemlerinin kapatıldığını, ciddi sorunların yaşanmakta olduğunu belirtiyorlar.

Bu arada Trendyol'un "Süper İndirim Günleri", normal koşullarda 9-12 Kasım tarihlerini kapsıyordu. Ancak görünüşe göre kampanya bugün de devam ediyor. Eğer şu sıralar arayışta olduğunuz bir ürün varsa, burada bulunan haberimizi kullanarak indirime giren ürünlerden haberdar olabilirsiniz. Ancak fiyatların anlık olarak değişebileceğini hatırlatalım.