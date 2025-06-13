Türkiye'nin en popüler e-ticaret platformu Trendyol'dan siparişlerinizi nasıl iptal edeceğinizi merak ediyorsanız doğru yere geldiniz. Bu içeriğimizde Trendyol'da sipariş iptalini detaylıca anlatıyoruz.

Artık neredeyse her insan alışverişlerini online olarak gerçekleştiriliyor. Bu yüzden de e-ticaret platformlarının sıkça tercih edildiğini görebiliyoruz. Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından olan Trendyol da bunlardan biri. Peki Trendyol’dan verdiğiniz bir siparişi nasıl iptal edebilirsiniz?

Ürünü almaktan vazgeçme, yanlış sipariş, başka yerde daha ucuzunu bulma gibi nedenlerden dolayı siparişlerimizi iptal etmek isteyebiliyoruz. İşte tam olarak burada insanların aklına “Trendyol siparişi nasıl iptal edilir?” sorusu geliyor. Biz de bu içeriğimizde bu sorunun yanıtını detaylı bir şekilde vereceğiz.

Trendyol sipariş iptali nedir? Ne zaman yapılır?

Trendyol sipariş iptali, bir ürünün siparişini verdikten sonra size ulaşmadan yaptığınız bir işlemdir. Yani sipariş henüz ulaşmadığında sipariş iptali işlemini yapabilirsiniz. Eğer ulaştıysa iptal değil, iade işlemini yapmanız ve ürünü geri göndermeniz gerekiyor. İptalde ise ürün zaten gelmediği için geri dönüyor, size de para iadesi yapılıyor.

Trendyol sipariş iptali nasıl yapılır?

İnternet sitesinden sipariş iptali

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden Trendyol’un sitesine girin.

Buradaki bağlantı üzerinden Trendyol’un sitesine girin. Adım #2: Kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapın.

Kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapın. Adım #3: Sayfanın sağ üst kısmında yer alan “Hesabım” bölümüne basın ve açılan kısımdan “Siparişlerim”e tıklayın.

Sayfanın sağ üst kısmında yer alan “Hesabım” bölümüne basın ve açılan kısımdan “Siparişlerim”e tıklayın. Adım #4: İptal etmek istediğiniz siparişi bulun ve “Sipariş detayı” yazan bölüme basın.

İptal etmek istediğiniz siparişi bulun ve “Sipariş detayı” yazan bölüme basın. Adım #5: Açılan sayfada sağ altta “X” işaretiyle gösterilen “İptal Et” seçeneğine basın.

Açılan sayfada sağ altta “X” işaretiyle gösterilen “İptal Et” seçeneğine basın. Adım #6: İptal etme nedeninizi seçin, ürünü seçin ve “Devam et” kısmına basın.

İptal etme nedeninizi seçin, ürünü seçin ve “Devam et” kısmına basın. Adım #7: “Onayla” bölümüne basın.

“Onayla” bölümüne basın. Adım #8: Açılan sayfadan “Trendyol cüzdanıma aktar” veya “Kartıma Aktar” seçeneklerinden birini seçin ve işlemi tamamlayın.

Mobil uygulamadan sipariş iptali

Adım #1: Trendyol mobil uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın.

Trendyol mobil uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın. Adım #2: Sağ altta bulunan “Hesabım” bölümüne girin.

Sağ altta bulunan “Hesabım” bölümüne girin. Adım #3: “Tüm Siparişlerim” yazan kısma tıklayın.

“Tüm Siparişlerim” yazan kısma tıklayın. Adım #4: Açılan sayfadan iptal etmek istediğiniz ürüne gelip “Detaylar” bölümüne basın.

Açılan sayfadan iptal etmek istediğiniz ürüne gelip “Detaylar” bölümüne basın. Adım #5: Alt kısımlarda yer alan “X” işaretiyle gösterilen “Sipariş İptal” seçeneğine basın.

Alt kısımlarda yer alan “X” işaretiyle gösterilen “Sipariş İptal” seçeneğine basın. Adım #6: İptal etmek istediğiniz ürünü ve iptal etme nedeninizi seçip “Ürünleri Seç ve Devam Et” butonuna basın.

İptal etmek istediğiniz ürünü ve iptal etme nedeninizi seçip “Ürünleri Seç ve Devam Et” butonuna basın. Adım #7: Açılan sayfadan “Siparişi İptal Et” seçeneğine basın.

Açılan sayfadan “Siparişi İptal Et” seçeneğine basın. Adım #8: Son olarak karşınıza çıkan bölümden iadenin cüzdanınıza mı yoksa banka hesabınıza mı yapılmasını istediğinizi seçin ve. “Onayla Bitir” kısmına dokunarak işlemi tamamlayın.

Trendyol sipariş iptalinde para iadesi yapılır mı?

Evet. Trendyol’un sipariş iptali politikasına göre direkt olarak iptal ettiğiniz ürünün fiyatı size geri iade edilir. Bunun için size 2 farklı seçenek sunulacak. Bunlardan biri Trendyol cüzdana aktarma, diğeri ise banka hesabınıza aktarma. Yaptığınız seçime göre paranız oraya iade edilecek. Eğer cüzdan seçerseniz o parayı yalnızca Trendyol’da yeniden kullanabileceğinizi unutmayın.

Trendyol sipariş iptalinden sonra para ne kadar sürede iade edilir?

Trendyol’un resmî açıklamalarına göre banka hesabınıza yapılacak geri iadelerin süreleri bankalarınıza göre değişiklik gösterebilir. Şirketin aktardığına göre iade işlemleri 2-10 gün arasında gerçekleşebiliyor.

Trendyol sipariş iptali hakkında bilmeniz gerekenler bu kadar. Eğer ürünü almaktan vazgeçtiyseniz hızlıca sorun yaşamadan iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sorularınız veya eklemek istedikleriniz varsa direkt yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.