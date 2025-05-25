Ticaret Bakanlığı, internet alışverişlerinde müşterileri sevindirecek düzenlemeler duyurdu. Artık iade kargo ücretini müşteriden talep etme diye bir şey olmayacak. Ayrıca cayma hakkı da devam edecek.

Ticaret Bakanlığı, dün yaptığı bir açıklama ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde değişikliklere gittiğini duyurdu. Özellikle internetten alışveriş yapan müşterilere yönelik olan bu yeni düzenlemeyle birlikte yakında tüketici haklarını daha da güçlendiren değişiklikler göreceğiz.

Düzenleme, internet üzerinden yapılan alışverişlerdeki iadeleri ilgilendiriyor. Ayrıca telefon, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerdeki cayma haklarında yapılacak değişikliklerden vazgeçildiği de görülüyor.

İadelerde kargo ücreti tüketiciden alınmayacak

Normalde internet alışverişi gibi durumlarda iade yapılırkenki kargo ücreti direkt olarak müşteri tarafından gerçekleştiriliyordu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre bu durum değişecek. Tüketici konseyine gelen itirazlar üzerine artık iade kargo ücretleri müşteriden alınmayacak. Satıcılar, iade süreçlerinde kargo ücretini de ödeyecek. Bu düzenleme 2026 itibarıyla başlayacak.

Cayma hakkı devam edecek

Bunun yanı sıra bir süredir telefon, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde cayma hakkının kaldırılması da gündemdeydi. Ancak açıklamaya göre bu gerçekleşmeyecek. Bakanlık, bu değişikliğin gözden geçirildiğini ve cayma hakkının devam edeceğini ifade etti. Yani herhangi bir gerekçe olmadan 14 günde cayma hakkı kullanılabilecek.