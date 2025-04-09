Trump, Çin'den gelen ürünlere getirdiği %104'lük gümrük vergisinin ardından şimdi de benzer bir tarifeyi TSMC'ye uygulamayı planlıyor.

Trump’ın Çin'e uyguladığı %104'lük yeni gümrük vergisinin ardından şimdi de dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC için vergi kapıda olabilir.

Reuters’ın haberine göre Trump, Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesi'nde yaptığı konuşmada TSMC’yi, üretimini ABD'de yapmaması hâlinde %100’e varan ek vergilerle tehdit etti. Dahası bu tehdit gerçeğe dönüşürse, hâlihazırda Tayvan'dan gelen çiplere uygulanan %32’lik vergiye ekstra olarak %100 eklenmiş olacak.

TSMC, ABD'deki üretimini artırmak zorunda

Tayvan, dünya genelindeki çip üretiminin yaklaşık %60’ını gerçekleştiriyor ve TSMC bu üretimin büyük kısmını üstleniyor. Aslında TSMC, Biden döneminde çıkarılan 52 milyar dolarlık yasa kapsamında Arizona’da dev üretim tesisleri kurmaya başlamıştı.

Şirket geçen ay bu tesislere 100 milyar dolarlık yeni bir yatırım yapacağını da duyurmuştu. Trump ise şimdi bu yatırımı sahiplenmeye çalışıyor.

Ancak TSMC için kötü haber şu ki; TSMC’nin Amerika’daki üretim kapasitesi şimdiden tamamen dolmuş durumda. Yeni tesislerin ABD’nin elektronik ihtiyacını karşılaması ise yıllar sürebilir. Bu da ithalata olan bağımlılığın süreceği ve ithalat vergilerinin doğrudan tüketiciye yüksek fiyatlar olarak yansıyacağı anlamına geliyor.

Sizce Trump izlediği bu politikayla başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.