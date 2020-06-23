Yakın zaman önce ABD tarafından getirilen yeni bir ihracat kuralı, TSMC gibi Amerikan menşeili yonga yapım ekipmanı kullanan firmaların, Huawei gibi Washington hükümetinin ticari engel koyduğu şirketlere işlemci tedariği yapmasını zorlaştırmıştı. Buna rağmen TSMC, oluşan sipariş boşluklarını doldurmak için yeterli talebe sahip olduğunu açıkladı.

Dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi TSMC; Apple, Huawei, MediaTek ve Qualcomm gibi teknoloji sektörünün dev firmalarından oluşan geniş bir müşteri ağına sahip. Şirketin şu sıralar ise Apple'ın A14 Bionic yonga setini, bu ay sona ermeden 5nm mimarisinde üretmeye başlaması bekleniyor.

Yeni nesil işlemci, selefi A13 Bionic çipinin içinde bulunan 8.5 milyar transistöre kıyasla 15 milyar transistörle gelecek. Entegre devre içindeki transistör sayısı ne kadar yüksek olursa, işlemci o kadar güçlü ve enerji tasarruflu oluyor. Benzer şekilde Huawei de bu sene, TSMC tarafından 5nm sürecinde üretilecek yeni bir HiSilicon çipine sahip olacak.

Daha önce bildirdiğimiz gibi, yakın zaman önce ABD Ticaret Departmanı tarafından uygulamaya konan yeni bir ihracat kuralı, Amerikan menşeli yonga yapım ekipmanı kullanan yabancı firmaların da Huawei gibi Washington hükümetinin ticari yasak koyduğu şirketlere ürün tedarik etmeden önce ABD lisansı almalarını şart koşuyordu.

Bununla birlikte ABD, TSMC'ye Huawei ile birlikte çalışabilmesi için bu yılın eylül ortasına kadar süre verdi. Dolayısıyla Tayvan merkezli firma, Mate 40 serisi telefonlara güç verecek yonga setlerini herhangi bir lisansa ihtiyaç duymadan üretebilir. En azından sonbahara kadar.

Bu arada TSMC’nin geçtiğimiz mayıs ayında, ABD'de 12 milyar dolar yatırımla fabrika kurma kararı aldığını da belirtmeden geçmeyelim. Çin’e karşı soluksuz bir ticaret savaşı başlatan ABD Başkanı Donald Trump, seçildiği günden bu yana Çin'in küresel tedarik zincirindeki payını azaltmak istiyordu. Haliyle TSMC’nin yapacağı bu devasa yatırım, Trump için önemli bir zaferi temsil ediyor.

Haber ajansı Reuters’e konuşan Tayvan'ın ekonomik planlama ajansının yeni başkanı olan Kung Ming-hsin, ABD’nin Tayvan'dan Çin ile olan tüm bağlarını kesmesini istemediğini söyledi. Washington hükümetinin, Çin devleti ile derin ilişkileri nedeniyle yalnızca Huawei’yi hedeflediğini belirten Kung, Pekin ile herhangi bir husumetlerinin olmadığını ifade etti.

Öte yandan eski Google CEO'su Eric Schmidt (şu anda Pentagon'un Savunma İnovasyon Kurulu'nun başkanı) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD'nin Huawei'in akıllı telefon ve ağ ekipmanı pazarında başarılı olmasını ve küresel akıllı telefon piyasasında ilk sıraya çıkmasını engellemeye çalıştığını söylemişti.

Huawei, ABD Ticaret Departmanı tarafından Google Mobil Hizmetleri de dahil olmak üzere ABD menşeili tüm hizmet ve ürünlerden uzak tutulmasına rağmen, dünya genelindeki akıllı telefon sevkiyatlarını geçen yıl yüzde 17,1 oranında artırmayı başarmıştı.