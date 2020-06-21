TSMC, iPhone 12 İçin Yonga Üretimine Başlayacak

TSMC, iPhone 12 serisinde kullanılacak A14 Bionic yonga setleri için önümüzdeki ay üretime başlayacak. Üretilecek yongaların 5 nm mimarisine sahip olması bekleniyor.

TSMC, yakında tanıtılması beklenen iPhone 12’lerde kullanılacak yeni yonga setinin üretimine bu ay başlayacak. Digitimes’ın haberine göre TSMC, 5G modeme sahip olacak A14 Bionic yonga setlerinin üretimine başlamaya hazırlanıyor. 5 nm mimariye sahip olması beklenen bu yonga setlerinin yüksek verimlilik ve güç açısından rakiplerinden daha üstün olacağı düşünülüyor.

Önceki iPhone’larda kullanılan A13 Bionic yonga setleri, 7 nm mimariyle üretilmişti. Bu yonga setlerinde mm kare başına 96,5 milyon transistör düşüyordu. Bir A13 Bionic’te ise toplamda 8,5 milyar transistör bulunuyordu. 5 nm mimariyle üretilmesi beklenen A14 Bionic’lerde ise mm kare başına 171,3 milyon transistör düşüyor. Bu da hem işlemcinin çok daha hızlı olmasını hem de enerji tüketiminin daha az olmasını sağlıyor.

TSMC, Huawei’ye 5 nm yonga üretecek

Dünyanın en büyük yarı-iletken üreticisi TSMC’nin 5 nm yonga üreteceği tek firma Apple değil. Şirket, Huawei’nin Mate 40 ailesi için kullanılacak HiSilicon Kirin 1020 yonga setleri için de 5 nm mimariye sahip yongalar üretecek. Bu noktada ise Huawei’yi daha zor günler bekliyor, zira şirket Mate 40 ailesinin yonga ihtiyacını karşılasa da P50 gibi yeni akıllı telefonlarında TSMC’den yeni yongalar temin edemeyecek. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump, Huawei’ye bazı ABD ürün ve teknolojilerinin satılmasını yasaklamıştı.

Apple’ın 5 nm mimarili yonga setlerine geçiş yapmasıyla birlikte Samsung da kendi 5 nm yongalarını üretmeye başlayacak. Huawei’nin bu yongaları Samsung’tan alma ihtimali var, ancak Samsung’un bu siparişe çok sıcak bakmadığı biliniyor.

Görünen o ki 2020, yonga mimarilerinde önemli bir atılım yılı olacak. ABD’nin Huawei yaptırımı olayları karıştırmış olsa da önümüzdeki süreçte ne gibi olaylar olacak, hep birlikte göreceğiz.