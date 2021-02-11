Türkiye'nin Uzay Yolculuğu Hakkında Yeni Açıklama

Ulusal Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin uzaya gitme sürecinde neler olacağını anlattı. Roket motorlarının tamamen yerli üretileceğini belirten Yıldırım, uzaya gönderilecek kişinin hızlı ve güçlü olması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Uzay Ajansı, 2023 yılında tarihte ilk kez Türkiye’nin Ay’a gideceğini açıklamıştı. Ülke gündemine oturan bu gelişme hakkında detaylı açıklamalar gelmeye devam ediyor ve hatta hatırlayacak olursanız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, uzaya gidecek ilk Türk’ün bir kadın olabileceğini açıklamıştı.

Ulusal Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye’nin uzay yolculuğu ve süreci hakkında bazı yeni bilgiler paylaştı. Yıldırım’ın açıklamalarına göre Ay’a gönderilecek kişi hem fiziksel hem de psikolojik olarak güçlü olmak zorunda.

Ay’a ilk temas 2023’te, ikincisi ise 2028’de

Yıldırım, normal şartlar altında Ay’a 2028 yılında ayak basacaklarını ancak 2023 yılı için özel bir plan daha yaptıklarını belirtti. Yapılan plana göre 2023 yılında yerli uzay aracımız, Türk bayrağını Ay’da dikebilmek için bir daha hareket etmemek üzere Ay’a sert iniş yapacak. Tamamen yerli motor ile üretilecek uzay aracı, 2028 yılında da olacağı gibi insansız bir şekilde fırlatılacak.

Motor, 1 sene içerisinde hazır hale gelecek

Roket motorunun ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve DeltaV tarafından geliştirildiğini söyleyen Yıldırım, bu motorun hem katı hem de sıvı yakıt kullanabileceğini, tüm çalışmaların bir sene içerisinde tamamlanacağını açıkladı. Yıldırım, roket motorunun yerli bir şekilde üretilmesinin de maliyetleri olumlu yönde etkilediğini vurguladı.

Uzaya gönderilecek kişi güçlü, sağlıklı ve hızlı olmak zorunda

Yıldırım, Milli Uzay Programı’nın son maddesinde yer alan “10 yıl içerisinde bir Türk vatandaşını uzaya göndermek” doğrultusunda uzaya gidecek kişinin sahip olması gereken özelliklerini açıkladı.

Açıklanan kriterlere göre uzaya gidecek kişinin fiziği güçlü ve kondisyonu tam olmalı. 1 kilometreyi 3,5 dakikada, 100 metreyi de 13 saniyede koşmak zorunda. Mühendislik ya da temel bilimler üzerine diploma sahibi olması beklenen vatandaşın, psikolojik açıdan da güçlü olması ve simulasyon gibi uzun sürecek eğitimlere girmesi gerekiyor.