Tüketicilere Göre OnePlus Z Hangi Özelliklerle Gelecek?

Bir forumda OnePlus'un ilk orta segment telefonu OnePlus Z için bir anket yapıldı. Yapılan anket, tüketicilerin bu telefondan neler beklediğini ortaya koyuyor. Buna göre tüketiciler, OnePlus Z'nin Snapdragon 765'ten güç almasını ve 64 MP ana kamerası olan üçlü kamera kurulumuna sahip olmasını bekliyor.

Son dönemde ortaya çıkan bazı söylentilere göre OnePlus, orta-üst segmentte konumlandırılacak bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor ve bir forum sitesi, üyelerine OnePlus Z olarak isimlendirilmesi beklenen bu akıllı telefondan neler beklediklerini sordu.

OnePlus hayranlarının beklentilerine göre OnePlus Z, Qualcomm'un Snapdragon 765 işlemcisinden güç alacak. Her ne kadar sızıntılar, OnePlus Z'nin MediaTek işlemciden güç alacağını ortaya koyuyor olsa da beklentiler, bu telefonda Snapdragon 765'ten güç alacağı yönüne.

OnePlus Z'nin 64 MP kamerayla gelmesi bekleniyor

OnePlus hayranları, telefonun 6.55 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekranla gelmesini bekliyor. Ayrıca bu ekran FHD+ çözünürlük sunacak ve 90 Hz tazeleme oranıyla gelecek. Ayrıca bu akıllı telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacağı ve 30 watt hızlı şarj destekli 4.300 mAh'lık bir batarya ile geleceği düşünülüyor. OnePlus hayranları, bu telefondan nasıl bir kamera kurulumu beklediklerini de detaylı bir şekilde açıklıyorlar.

Ankete göre OnePlus Z, 3'lü kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kamera kurulumu, 64 MP ana kameranın yanı sıra 16 MP ve 2 MP kameralar içerecek. Tüketicilere göre bu telefonun ekranında ise 16 MP çözünürlük sunan bir ön kamera yer alacak. Elbette ki bu özellikler yalnızca bir forum sitesinin üyelerinin telefondan beklentilerini gösteriyor. OnePlus'ın nasıl bir çalışma gerçekleştirdiği ise şimdilik muamma.

OnePlus Z'nin fiyatı ne kadar olacak?

OnePlus Z'nin fiyatı hakkında henüz net bir sızıntı yok. Ancak beklentiler, bu akıllı telefonun Hindistan pazarında 330 dolar (yaklaşık 2.250 TL + vergiler) gibi bir fiyat etiketine sahip olacağı yönünde. Ancak OnePlus'ın Hindistan pazarını önemseyip, fiyatları biraz daha makul tuttuğunu düşünecek olursak bu akıllı telefonun küresel fiyatının biraz daha yüksek olabileceğini ifade edebiliriz.