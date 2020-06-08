"Xiaomi, 16 GB RAM'li Bir Telefon Geliştiriyor"

Çin merkezli kaynaklar, Xiaomi'nin 16 GB RAM'e sahip olan bir telefon üzerinde çalıştığını öne sürdü. Söz konusu gizemli telefonun Mi Mix Alpha'ya benzer bir tasarıma sahip olacağı söylense de, Xiaomi yetkililerinin konuyla ilgili olarak geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalar kafaları karıştırıyor.

Akıllı telefon sektörünün popüler isimlerinden bir tanesi olan Xiaomi, bir süredir yeni akıllı telefonlarıyla tartışmaların odağında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bazı iddialar, Xiaomi'nin 120x dijital zoom yapan bir telefon üzerinde çalıştığını öne sürüyordu. Yeni iddialar ise Xiaomi'nin donanım konusunda elini korkak alıştırmayacağını ortaya koyuyor.

Çin merkezli kaynaklar tarafından yapılan açıklamalara göre Xiaomi, 16 GB RAM'e sahip bir cihaz üzerinde çalışıyor. Bu akıllı telefonun Mi Mix serisine ait olacağı düşünülüyor ancak şu an için bu konuyla ilgili kesin bir bilgi yok.

Kaynaklar, söz konusu telefonla ilgili olarak sadece RAM kapasitesini açıklıyor. Ayrıca telefonun henüz geliştirilme aşamasında olduğu ve bu telefonun Mi Mix Alpha'nın satışa sunulacak sürümü olduğu belirtiliyor. Telefonun 5G bağlantı desteğine sahip olacağı ve Snapdragon 865 işlemciden güç alacağı tahmin ediliyor ancak bu beklenti, cihazın Mi Mix Alpha olma ihtimalini zayıflatıyor.

Xiaomi Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Xiao Zang, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarla Mi Mix Alpha'nın Snapdragon 865'li bir varyantının olmayacağını belirtmişti. Dolayısı ile 16 GB RAM'li telefon Mi Mix serisine ait olsa da Mi Mix Alpha olma ihtimali son derece düşük.

Akıllı telefon sektörünün her gün biraz daha gelişiyor oluşu, telefonların donanım özelliklerine doğrudan yansıyor. Xiaomi, 16 GB RAM'li bir telefon piyasaya süren ilk şirket olmayacak. Ancak Xiaomi'nin bellek kapasitesinde çıtayı artırması, rakiplerinin de bu yola girmesine, dolayısı ile önümüzdeki dönemde daha fazla 16 GB RAM'li telefon görmemize neden olabilir.