Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnternet Satışı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmasında son dönemin önemli gündem maddelerinden olan stokçuluk konusuna değindi. Erdoğan ayrıca 'internetten satış yapan e-ticaret platformlarına sınırlamalar' ifadelerine yer verdi. Peki bu iki açıklama ne ifade ediyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir etkinlikte güncel ekonomik tablo ve gündem maddeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Tabii ki konu ülkemizde son dönemlerde sık sık karşılaştığımız bir konu olan 'stokçuluğa' ve 'internetten satış' başlığına da geldi.

Erdoğan yaptığı açıklamada stokçuluk hakkında 'Fiyatları, stokçuluk ve haksız şekilde yükselterek vatandaşlarımızın mağduriyeti pahasına fahiş kazanç elde etme peşinde koşanlara verilen cezaları artırıyoruz' ifadelerini kullanırken e-ticaret platformları hakkında ise 'İnternet üzerinden satış yapan, elektronik ticaret platformlarını da çekidüzen veriyor, belirli sınırlamalar getiriyoruz' ifadelerine yer verdi. Peki üstü kapalı bu açıklamalar ne ifade ediyor olabilir?

Fahiş fiyat ve stokçuluk sorunu için 'çözüm' aslında açıklandı

Erdoğan'ın stokçuluk ve fahiş fiyat konuları hakkındaki açıklamaları öncesi, aynı günün erken saatlerinde konuya ilişkin resmi bir açıklama ve bir 'çözüm' gelmişti. Buradaki haberimizde de bahsettiğimiz üzere alınan yeni bir karara göre stokçuluğun ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için yeni bir 'dijital ürün takip sistemi' hayata geçirilecek.

Bu uygulamanın dışında son dönemlerde sık sık gündeme geldiği üzere, stokçuluk yapanlar ve haksız fiyat uygulayanlar için de cezalar artırılmış; hatta Ocak ayında bununla ilgili bir yasa da yürürlüğe girmişti. Erdoğan'ın açıklamasında bahsettiği düzenlemeler bunlar mı yoksa yeni bir adım mı atılacak henüz bir şey söylemek için erken. Ancak halihazırda var olan uygulamaların etkisi düşünüldüğünde, belki de herkes için en iyisi yeni ve etkili düzenlemelerin gelmesi olur.

E-ticaret platformlarına kısıtlamalar mı gelecek?

Erdoğan'ın açıklamasında dikkat çeken bir diğer detay ise e-ticaret platformlarına 'çekidüzen verilecek' ifadeleri oldu. E-ticaret platformları son aylarda özellikle 'sahte indirim' gibi konularla gündeme gelmişti. Bu olayların sıkça konuşulması sonrası bu konuda da gelişmeler yaşanmış; platformlarda bu türden sahte indirimlerin yapılamaması ile ilgili düzenlemelerin geleceği açıklanmıştı. Hatta bazı düzenlemeler de yapılarak tüketici mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik adımlar atılmıştı.

Ancak Erdoğan, açıklamasında, bu konu için de 'yeni bir adım atılacak' şeklinde yorumlayabileceğimiz ifadeler kullanıyor. Dolayısıyla burada kastedilenin halihazırda devam eden uygulamalar mı yoksa yeni bir adım mı olduğunu tam olarak söylemek mümkün değil.

Burada bahsi geçen konu, fahiş fiyat ve stokçuluk konusu ile bağdaştırılarak; e-ticarette de bu yönde adımlar atılacağı ve hatta belki de yukarıda bahsettiğimiz yeni 'dijital ürün takip sistemi' adımının da e-ticaret platformları için de geçerli olacağı şeklinde yorumlanabilir. Yine de açıklamaların tam olarak ne ifade ettiğini anlamak için biraz daha beklememiz gerekecek gibi gözüküyor.