Türk Bilim İnsanı: Marmara Denizi'ndeki Müsilaja Talibiz

Bursa Teknik Üniversitesi'nden araştırmacılar, Marmara Denizi'ni müsilajdan arındırmak için başlatılan temizlik çalışmalarına yönelik bir talepte bulundu. Prof. Dr. Mete Yılmaz, deniden toplanacak müsilaja talip olduklarını, müsilajı laboratuvar ortamında inceleyerek mikro algler hakkında daha fazla bilgiye sahip olacaklarını dile getirdi.

Marmara Denizi'ni uzun bir süredir tehlike altına alan müsilaj sorunu için çalışmalara başlandı. Yetkililerin açıkladığı acil eylem planından hemen sonra, Marmara Denizi'nden örnekler alınarak müsilaj laboratuvar ortamında incelendi ve bugünden itibaren temizlik çalışmalarına başlanacağı açıklandı.

Hazırlanan eylem planında, müsilajın denizlerden toplanarak atık depolama tanklarına doldurulacağı belirtildi. Bursa Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mete Yılmaz, Marmara Denizi'nden toplanacak müsilaja talip olduklarını, bu sayede laboratuvar ortamında üretilen ve doğal yolla üreyen müsilaj hakkında daha geniş çaplı bilgilere ulaşabileceklerini belirtti.

"Toplanan müsilajın faydalı bir ürüne dönüşebileceğini düşünüyoruz"

Artık hepimizin bildiği gibi müsilaj, denizde bulunan alglerin aşırı bir şekilde çoğalmasıyla oluşuyor. Yetkililer, açıklanan eylem planının ardından müsilajı inceleme altına almış ve hem görüntü hem de koku kirliliği yaratan bu deniz salyasını tek hücreli alglerden oluştuğunu açıklamıştı.

Marmara Denizi'ni müsilajdan temizlemek adına acil müdahele planının açıklanmasının ardından, ilk olarak müsilajın yoğun olarak görüldüğü Caddebostan Sahili gibi bölgelerde temizliğe başlandı. Denizden toplanan müsilajlar, depolama tanklarına doldurulacak ve Bursa Teknik Üniversitesi'nden bilim insanları da mikro algleri ekonomiye kazandırmak adına bu müsilaj atıklarını elde etmek istediklerini dile getirdi.

Biyomühendislik Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Mete Yılmaz, müsilajdan elde edilen mikro algler sayesinde gübre, tarım ilacı, temizlik malzemesi ya da biyoplastik üretilebileceğini dile getirirken, ilk hedeflerinin doğal yolla oluşan müsilajla laboratuvar ortamında üretilen müsilaj arasındaki farkları anlamak olacağını belirtti.

Yılmaz, yapılan araştırmalar sayesinde müsilajın oluşum nedenini kavrayıp, bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması için gerekli önlemler alınabileceğini dile getirdi. Yılmaz'ın yapıtğı açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı; "Laboratuvar ortamında oluşturulan müsilajla Marmara Denizi'nde görülen müsilajın yapılarını karşılaştırıyoruz. Böyle bir yaklaşımın, bu tür canlıların takibi, çoğalmalarının önlenmesi gibi konularda yardımcı olacağını düşünüyoruz. Diğer yandan, belediyeler müsilajı toplamak için ciddi bir çaba içinde. Bu toplanan müsilajın atılmasından ziyade, faydalı bir ürüne dönüşebileceğini düşünüyoruz."