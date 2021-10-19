ABD'nin eski Devlet Başkanı Donald Trump'ın aktif olarak kullandığı internet sitesi hacklendi. RootAyyıldız tarafından gerçekleştirilen saldırıda, Kuran'dan bir ayet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait bir video yer aldı.

ABD'nin eski Devlet Başkanı Donald Trump, internet dünyasından resmen banlandı. Neredeyse tüm sosyal medya platformları Donald Trump'ın paylaşım yapmasını engellemiş durumda. Hal böyle olunca da Trump, paylaşımları için yoğun olarak kendi internet sitesini kullanıyordu. Ancak şimdi de bu internet sitesiyle ilgili garip bir olay yaşandı. Türk olduğu bilinen bir ya da birkaç bilgisayar korsanı, Donald Trump'ın internet sitesini kısmi olarak hackledi.

Donald Trump'ın ekibi tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmamış olsa da web archive görüntüleri, hacklenen internet sitesinde bir mesaj yayınlandığını gözler önüne seriyor. Bu mesaja göre söz konusu saldırı, "RootAyyıldız" isimli bir hack grubu tarafından gerçekleştirildi. Salgınlar, yayınladıkları mesajda ise Türkçe “Allah’ı unutan, bu yüzden Allah’ın da onlara kendini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır.” ifadelerine yer veren hacker ya da hackerlar, cümlenin İngilizce halini eklemeyi de ihmal etmediler.

Donald Trump'ın hacklenen sitesi böyle görünüyordu

RootAyyıldız'ın paylaştığı tek mesaj, Kuran-ı Kerim'den alınmış olan ayetler değildi. Aynı sayfada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Arapça hem de Türkçe olarak söylediği "Allah’tan başka galip yoktur." açıklamalarının yer aldığı bir de video bulunuyordu. Yaptığımız son kontrollerde, saldırının püskürtülmüş olduğunu görüyoruz.

RootAyyıldız'ın saldırısı dikkat çekici olsa da ilk değil. Aynı hacker ya da hackerlar, ABD'nin yeni Devlet Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasını yürüttüğü internet sitesini de hacklemişti. Bu olay, o dönemlerde seçimleri etkilemeye çalışan basit ve başarısız bir hacktivist girişim olarak lanse edilmişti. Muhtemelen bu da benzer şekilde yorumlanacak...