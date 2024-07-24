Henley Pasaport Endeksi her yıl ülkelerin pasaportlarını, kaç ülkeye vizesiz girebildiklerine göre değerlendirdiği bir güç listesi yayımlıyor. Bunun için de Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA)'dan gelen bilgiler ve Henley & Partners araştırmacılarının çalışmaları kullanılıyor. Bu yılın sıralamaları da Global Mobility Report 2024 (Küresel Mobilite Reporu 2024) başlığıyla yayımlandı.
Henley Pasaport Endeksi 19 yıllık verilere dayanıyor ve IATA'nın özel veri tabanından gelen bilgiler temel alınıyor. Listede toplamda 199 pasaport bulunuyor ve 227 rotaya ait bilgiler yer alıyor. Böylece en güçlü pasaportlar belirleniyor ve liste aylık olarak da güncelleniyor.
İşte en güçlü 10 pasaport:
|Sıra
|Ülke
|Vizesiz Gidilebilen Ülke Sayısı
|1
|Singapur
|195
|2
|Fransa
|192
|2
|Almanya
|192
|2
|İtalya
|192
|2
|Japonya
|192
|2
|İspanya
|192
|3
|Avusturya
|191
|3
|Finlandiya
|191
|3
|İrlanda
|191
|3
|Lüksemburg
|191
|3
|Hollanda
|191
|3
|Güney Kore
|191
|3
|İsveç
|191
Türkiye kaçıncı sırada?
Türkiye, Henley Pasaport Endeksinde 45. sırayı Rusya ile paylaşıyor. Toplamda 116 ülkeye Türk pasaportu ile vizesiz olarak giriş yapmak mümkün olabiliyor. Türkiye'den vizesiz gidilebilen ülkeler arasında Makedonya, Ukrayna, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna-Hersek gibi ülkeler en popüler ülkeler bulunuyor.
Listenin son on sırasında ise Bangladeş, Filistin, Libya, Nepal, Somali, Pakistan, Yemen, Irak, Suriye, Afganistan yer aldı.