Ülkelerin pasaportlarını güç sırasına göre sıralayan Henley Pasaport Endeksi açıklandı.

Henley Pasaport Endeksi her yıl ülkelerin pasaportlarını, kaç ülkeye vizesiz girebildiklerine göre değerlendirdiği bir güç listesi yayımlıyor. Bunun için de Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA)'dan gelen bilgiler ve Henley & Partners araştırmacılarının çalışmaları kullanılıyor. Bu yılın sıralamaları da Global Mobility Report 2024 (Küresel Mobilite Reporu 2024) başlığıyla yayımlandı.

Henley Pasaport Endeksi 19 yıllık verilere dayanıyor ve IATA'nın özel veri tabanından gelen bilgiler temel alınıyor. Listede toplamda 199 pasaport bulunuyor ve 227 rotaya ait bilgiler yer alıyor. Böylece en güçlü pasaportlar belirleniyor ve liste aylık olarak da güncelleniyor.

İşte en güçlü 10 pasaport:

Sıra Ülke Vizesiz Gidilebilen Ülke Sayısı 1 Singapur 195 2 Fransa 192 2 Almanya 192 2 İtalya 192 2 Japonya 192 2 İspanya 192 3 Avusturya 191 3 Finlandiya 191 3 İrlanda 191 3 Lüksemburg 191 3 Hollanda 191 3 Güney Kore 191 3 İsveç 191

Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye, Henley Pasaport Endeksinde 45. sırayı Rusya ile paylaşıyor. Toplamda 116 ülkeye Türk pasaportu ile vizesiz olarak giriş yapmak mümkün olabiliyor. Türkiye'den vizesiz gidilebilen ülkeler arasında Makedonya, Ukrayna, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna-Hersek gibi ülkeler en popüler ülkeler bulunuyor.

Listenin son on sırasında ise Bangladeş, Filistin, Libya, Nepal, Somali, Pakistan, Yemen, Irak, Suriye, Afganistan yer aldı.