Özel tasarım ayakkabı tasarımcısı Leventcan Ülkebay, dünyaca ünlü müzik prodüktörü ve müzisyen Ronny J tarafından dolandırıldı. Peki tüm bu olay nasıl gerçekleşti?

Günümüzde ünlüleri taklit ederek insanları dolandırmaya çalışanların sayısı ciddi oranda arttı. Neyse ki bunları kolayca fark edebiliyoruz. Peki ya gerçekten ünlü olan dolandırıcılar?

Orpeuss adıyla tanınan Leventcan Ülkebay, ne yazık ki bu “ünlü” dolandırıcılardan birisinin kurbanı oldu. Ayakkabılardan kartlık ve cüzdanlar tasarlayan Orpeuss, ayrıca ünlü isimlere özel ayakkabılar da tasarlıyor ve yapım sürecini takipçileriyle paylaşıyor. Ancak kendisi geçtiğimiz haftalarda ünlü bir rapçi ve plak yapımcısı olan Ronny J tarafından dolandırıldı. Gelin bu garip dolandırılma hikayesinin detaylarına yakından bakalım.

Öncelikle bu olayın taraflarını yakından tanıyalım

Orpeuss adıyla bilinen Leventcan Ülkebay, Maltepe Üniversite Çizgi Film ve Animasyon bölümü mezunu. Kendisi daha önceleri animasyon ve grafik tasarımla uğraşırken bu yeteneğini ayakkabılara olan tutkusuyla birleştirip özel tasarım ayakkabı dünyasına giriş yapıyor. ABD ve Avrupa’da oldukça popüler olan bu sektör temelde yeni ya da kullanılmış ayakkabıların özel tasarımlar ve eklemelerle kişiye özel hale getirilmesi anlamına geliyor. Orpeuss bu ayakkabıları sadece NBA oyuncuları, şarkıcılar ve içerik üreticileri gibi bilindik isimler için özel olarak tasarlıyor ve her ayakkabının kullanıcısına has olmasına özen gösteriyor.

Olayın diğer ucundaki kişiyse Ronny J adıyla bilinen Ronal Oneil Spencce Jr. Kendisi Denzel Curry, XXXTentacion, Kanye West ve Eminem gibi dünya yıldızlarıyla çalışmış bir müzik yapımcısı ve şarkıcı. Şarkıları yüzbinlerce kez dinlenen şarkıcı, pahalı kıyafetleri, arabaları ve lüks hayatı ile tanınıyor.

Gelelim dolandırılma olayına

Olay aslında Orpeuss’un tasarladığı bir ayakkabının dünyanın en büyük ve en prestijli ayakkabı topluluklarından birisi olan Complex Sneakers’ta paylaşılmasıyla başlıyor. Yapılan paylaşımdan sadece birkaç gün sonra Ronny J Leventcan’a ulaşıyor ve gördüğü bir özel tasarım ayakkabının aynısından istiyor. Orpeuss ve Ronny fiyatta anlaşıyor ve ayakkabı tasarlanmaya başlıyor. Tüm süreci YouTube videosu için kayıt altına alan Leventcan, ayakkabıyı tamamladıktan sonra Miami’de yaşayan Ronny’e kargoluyor.

Ayakkabıları kargoladıktan yaklaşık 17 gün sonra Leventcan ayakkabıların teslim edildiğini öğreniyor ve ödeme için Ronny’e yazıyor. Ancak ünlü müzik yapımcısı mesajlara cevap vermemeye başlıyor. Aradan birkaç gün geçiyor ancak milyonlarca dolar kazandığını iddia eden Ronny, ne mesajlara cevap veriyor ne de ayakkabının ödemesini yapıyor. Ancak ayakkabıyla hikayeler ve gönderiler paylaşmayı da ihmal etmiyor. Tüm bunların üzerine yapımcı, Orpeuss’u Instagram üzerinden kısıtlıyor ve mesajlara cevap vermemeye devam ediyor. Daha sonra konuyla ilgili bir video çeken Leventcan, videodan birkaç gün sonra Ronny’nin Instagram hesabına girdiğine şok oluyor.

Orpeuss’u takip eden ya da etmeyen yüzlerce kullanıcı, Ronny’nin özel yapım ayakkabılarla paylaştığı fotoğrafın altına “Sen bir dolandırıcısın” “Adamın parasını ver” “Zenginim diyorsun ama ayakkabının parasını bile ödemiyorsun” gibi onlarca yorum yazıyor. Ronny ise kendisine hem DM’den hem yorumlardan yüklenen kullanıcıların bazılarına yazılı, bazılarına sesli mesajla bazılarınaysa videoya küfür ve hakaretler savurarak “Ben milyonlarca dolar kazanıyorum basit bir ayakkabının parasını ödeyebilirim” diyor ancak yine de ödeme yapmıyor.

Leventcan kendisine bu yorumları sorduğumuzda bu tarz bir desteği beklemediğini ve sırf gösterilen desteğin bile ödemeden kat kat kıymetli olduğunu belirtiyor. Instagram hesabında da konuyla ilgili bir video paylaşan Orpeuss’un videosuna yorum yapan Ronny, “Videoda ne dediğini bile bilmiyorum ama yaptığın işi cidden beğendim ve senden bir sürü ayakkabı almayı planlıyordum. Bazen sabır her şeyin anahtarıdır. Sana kızgın bile değilim ama senin ezik olduğuna eminim” diyor. “Hem suçlu hem güçlü” diyebileceğimiz türden bir hareket sergileyen Ronny, tüm bu yaşananlara rağmen hâlâ ödemeyi yapmadı.

İşin garip kısmıysa bu Ronny’nin ilk dolandırıcılığı değil. Kendisi hakkında ufak bir araştırma yaptığımız Ronny’nin daha önce birkaç rap sanatçısından beat hazırlamak için yüzlerce dolar para aldığını ancak beat’leri asla teslim etmediğini görüyoruz. Kendisi çalıştığı projelerin çoğunu yarıda bırakmış ya da projeden aniden ayrılmış. Sadece kariyerinin ilk yıllarından büyük sanatçılarla çalıştığı için ünlenen ve bu ününü kendi çıkarları doğrultusunda insanları “dolandırmak” için kullanan sanatçı, yaptıkları hakında asla bir açıklama yapmıyor.

Peki bu tarz durumlarda nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

Orpeuss ile yaptığımız söyleşide kendisine Ronny’e dava açıp açmayacağını sorduğumuzda kendisi “Açıkçası Ronny’le daha fazla uğraşmak istemiyorum bu yüzden dava açmayacağım.” diyor. Kendisi ayrıca bu olayda gördüğü desteğin ayakkabının ücretinden kat kat daha değerli olduğunu da belirtiyor.

Ayrıca kendisine benzer bir durumu yaşamamak isteyen kişilere neler tavsiye ettiğini sorduk. “Karşınızdaki insan ne kadar ünlü olursa olsun mutlaka araya bir bu tarz bireysel satıcılar için kurulmuş Etsy ve Shopier gibi internet sitelerini kullanmalarını ve mutlaka en azından bir ön ödeme almalarını tavsiye ediyorum.” diyen Leventcan Ülkebay kendisinin bundan sonra daha dikkatli olacağını ve alıcıları hakkında araştırma yapacağını da belirtiyor.