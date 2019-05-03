Türk Telekom’un Milletvekili Tarifesi Normalde Ne Kadar?

Türk Telekom’un internet sitesinde sunduğu arasında görülen milletvekillerine özel tarife, fiyatıyla sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Toplamda 8000 dakika konuşma, 1000 SMS ve 20 GB internetin bulunduğu paket, 29 TL aylık faturaya sahip. Peki milletvekili olmayan sıradan müşteriler, yani vatandaşlar aynı özelliklere sahip bir pakete ne kadar ödüyorlar?

Mobil iletişim giderlerinin gün geçtikçe yükselmesi sadece Türkiye’ye özgü bir durum değil. Akıllı telefon ve hücresel veri hizmeti fiyatları küresel çapta artmaya devam ediyor. Nitekim bu fiyat artışının arkasında, 5G gibi teknolojilerle hizmet standartlarının da arttığını görüyoruz.

Ülkemizin en köklü haberleşme şirketlerinden olan Türk Telekom, her zaman rakiplerine göre daha uygun fiyatlı mobil tarifelerle karşımıza çıkan bir firma. Lakin geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yankı uyandıran Milletvekili Tarifesi, fiyat-performans oranıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Söz konusu tarifenin özellikleri şöyleydi:

Milletvekilleri, 12 ay Türk Telekom abonesi olma sözüyle bu tarifeye ayda 29 TL’ye sahip olabiliyorlar. Benzer şekilde özelliklere sahip olan Yönetici Tarifesi de TBMM çalışanlarına açılmış olan toplam 5000 dakika, 1000 SMS ve 15 GB internet özelliklerine sahip. Bu tarifenin ücreti ise 35 TL.

Peki aynı özelliklere sahip tarife ya da peketlerin hem Türk Telekom hem de diğer operatörlerde vatandaşa yansıyan fiyatlar ne durumda.?

Aynı özelliklere sahip Türk Telekom tarifeleri ve fiyatları:

Kontrol Sizde Pro Tarifesi:

3000 dakika,

3000 SMS,

20 GB internet,

12 ay taahhütlü fiyat: 82 TL

Taahhütsüz fiyat: 100 TL

Milletvekili tarifesiyle arasındaki fark: +53 TL (5000 dakika daha eksik)

Prime Ekstra 20 GB Tarifesi:

Her yöne 2000 dakika,

Sınırsız SMS,

20 GB internet,

Taahhütlü fiyat: 79 TL

Taahhütsüz fiyat: 104 TL

Milletvekili tarifesiyle arasındaki fark: +50 TL (6000 dakika daha az)

Aynı özelliklere sahip Turkcell tarifesi ve fiyatı

Platinum Süper Paketi:

Turkcell içi sınırsız konuşma,

Her yöne 2000 dakika,

100 SMS,

20 GB internet,

Turkcell uygulamalarında geçerli ek özellikler,

Taahhütlü fiyat: 149,90 TL

Taahhütsüz fiyat: 149,90 TL (İnternet 10 GB’a düşüyor)

Milletvekili tarifesiyle arasındaki fark: +120,90 TL (6000 dakika daha az)

Aynı özelliklere sahip Vodafone tarifeleri ve fiyatları:

Saçma Güzel Online L tarifesi:

Sadece Vodafone’a geçenlere ve 26 yaş altındakilere özel.

Her yöne 1000 dakika,

10 GB her yöne, 10 GB seçilen uygulama içi geçerli toplam 20 GB internet,

Sınırsız WhatsApp,

SMS yok,

Taahütsüz fiyat: 59 TL

Milletvekili tarifesiyle arasındaki fark: +30TL (7000 dakika daha az)

RED 20 Plus tarifesi:

Vodafone ve sabit hatlara sınırsız + 3000 dakika her yöne konuşma,

İnternetten yemeyen uygulama grupları seçeneği,

SMS yok,

20 GB internet,

Taahhütlü fiyat: 125 TL

Taahhütsüz fiyat: 155 TL

Milletvekili tarifesiyle arasındaki fark: +96 TL (5000 dakika daha az)

Tarifeleri seçerken, yaygın olarak en çok kullanılan özellik olan internet paketlerini baz aldık. Daha yüksek konuşma paketleri satın alarak bütün operatörlerdeki konuşma limitini arttırmak mümkün. Nitekim böyle bir artışta sabit fiyatların da üzerine çıkan ödemeler yapılması gerekiyor.

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