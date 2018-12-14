Türk internet kullanıcıları, 1 Ocak 2019 tarihi ile birlikte hız düşümüne neden olan kotalardan kurtulacaklar. Bu tarih, her ne kadar yeni bir dönemin başlangıcı anlamına gelse de çoğu kullanıcının, Türk Telekom’un yeni fiyatlarını gördükten sonra ironik bir şekilde “AKK keşke kalkamasaydı” dediğini duyduk. Twitter’da yeni fiyatlarla ilgili yapılmış yorumları derledik.

Türk Telekom, ülkemizin en büyük internet servis sağlayıcısı. Aynı zamanda diğer servis sağlayıcılarının büyük çoğunluğunun varlığı da Türk Telekom’un altyapı kiralama sistemine bağlı. Firma, köklü geçmişi dolayısıyla ülkemizin hemen hemen her şehrindeki altyapıların basın şekilde sahibi konumunda. 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle resmen uygulamadan kalkacak olan Adil Kullanım Kotası, yeni bir döneme gireceğimizin işaretçisiydi. Firmaların fiyat ve hizmet politikalarında değişime neden olması anlaşılabilir bir durum olsa da yeni dönemde, neredeyse 2.5 katına kadar çıkan faturalar görmek beklenmedik bir durum olacak. İLGİLİ HABER Türk Telekom, AKN'siz İnternet Paketi Fiyatlarını Yeniden Yayınladı Türk Telekom, mevcut abonelerin sözleşmelerinin devam edeceğini, ücretler değişim olmadan AKK’siz hizmet alacaklarını açıkladı. Bu açıklamasından önce fiyatlar internet sitesinden kaldırıp, tarifenin adını değiştirdikten sonra fiyatları tekrar yayınlayan firmaya eleştiri yağıyor. İşte Twittter’dan Türk Telekom’un fiyatlarına gelen tepkiler: Türk Telekom'un yeni fiyatları hakkındaki eleştiri ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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