Türk Telekom, ülkemizin en büyük internet servis sağlayıcısı. Aynı zamanda diğer servis sağlayıcılarının büyük çoğunluğunun varlığı da Türk Telekom’un altyapı kiralama sistemine bağlı. Firma, köklü geçmişi dolayısıyla ülkemizin hemen hemen her şehrindeki altyapıların basın şekilde sahibi konumunda.
1 Ocak 2019 tarihi itibariyle resmen uygulamadan kalkacak olan Adil Kullanım Kotası, yeni bir döneme gireceğimizin işaretçisiydi. Firmaların fiyat ve hizmet politikalarında değişime neden olması anlaşılabilir bir durum olsa da yeni dönemde, neredeyse 2.5 katına kadar çıkan faturalar görmek beklenmedik bir durum olacak.
Türk Telekom, mevcut abonelerin sözleşmelerinin devam edeceğini, ücretler değişim olmadan AKK’siz hizmet alacaklarını açıkladı. Bu açıklamasından önce fiyatlar internet sitesinden kaldırıp, tarifenin adını değiştirdikten sonra fiyatları tekrar yayınlayan firmaya eleştiri yağıyor.
İşte Twittter’dan Türk Telekom’un fiyatlarına gelen tepkiler:
Türk Telekom'un yeni fiyatları hakkındaki eleştiri ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.