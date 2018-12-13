Türk Telekom, AKN'siz İnternet Fiyatlarını Yeniden Yayınladı

Türk Telekom, gelen yoğun tepkiler üzerine sitesinden kaldırdığı AKN'siz internet fiyatlarını yeniden yayınladı.

Türk Telekom geçtiğimiz günlerde yeni yıldan itibaren geçerli olacak AKN'siz internet fiyatlarını yayınlamıştı ve yürek acıtan yüksek fiyatlar bir anda haklı bir tepki görmüştü. Gelen tepkiler üzerine internet sitesinden tarifeleri kaldıran Türk Telekom, yaptığı bir güncellemeyle fiyatları yeniden internet sitesine ekledi.

Herkes bu hamlenin üzerine fiyatlarda bir güncelleme beklerken Türk Telekom farklı bir adım attı ve güncellemeyi fiyatlarda değil paketlerin isimlerinde yapmayı seçti. Lider Kampanya adıyla sunulan ancak sonra ortadan kaybolan tarife paketinin yerini 'Limitsiz İnternet Çağı' kampanyası aldı ancak fiyatlarda herhangi bir değişiklik görünmüyor.

AKN'siz internet kampanyasına ait fiyatlar şu şekilde;