Çin’den Getirttiğini Söylediği Corona Virüsünü İçen YouTuber

Tüm dünyayı kasıp kavuran Corona Virüsü, bir Türk YouTuber için dalga konusu oldu. Çin'den Corona Virüsü getirttiğini söyleyen YouTuber, çektiği video sırasında virüs olduğunu iddia ettiği sıvıyı suyun içine karıştırarak içti. Videoda yapılanlar ve söylemler ise gerçeği kesinlikle yansıtmıyordu.

Dünya şu sıralar, ilk kez Çin'de ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde de pek çok ülkeye yayılan Corona tipi bir virüsü konuşuyor. Bölgeden gelen rakamlara göre bu virüsten etkilenenlerin sayısı 7.711, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 170'e ulaşmış durumda. Virüse karşı bir aşı ya da tedavi yönteminin şu an için bilinmiyor oluşu, doktorların işlerini daha da zorlaştırıyor.

Corona virüsü, dünya çapında önemsenen konuların başında geliyor. İnsanlar, bir şekilde bu virüsle ilgili bilgi sahibi olmak ve gelişmeleri yakından takip etmek istiyorlar. Aslına bakacak olursak bu haklı bir istek çünkü henüz çözümü olmayan bu virüs çok kısa bir süre içerisinde başta Çin'in komşuları olmak üzere onlarca ülkeye yayıldı. Türkiye'de de zaman zaman Corona virüsünden şüphelenilen vakaların görülüyor olması, vatandaşların korkusunu artırıyor.

Türk YouTuber gerçekten Corona Virüsü içmiş olabilir mi?

Corona virüsü ilk olarak, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Bölgedeki uzmanlardan dün itibarıyla gelen açıklamaya göre bu virüs, bir yırtıcı hayvan pazarında ortaya çıktı ve buradan da adeta tüm dünyaya yayıldı. Çin hükümeti, virüsün yayılma hızını düşürebilmek adına çeşitli çalışmalar yaptı ve Wuhan kentini karantinaya aldı. Ancak yapılan çalışmalar, virüsün ilk 14 gün boyunca etki göstermemesi nedeniyle çok da bir işe yaramadı.

Şimdiyse sizlere, tasvip etmediğimiz bir olaydan bahsedeceğiz. Ülkemizde yaşanan olayda bir YouTuber, Corona Virüsü ile ilgili video hazırladı ve bu videoyu da YouTube üzerinden paylaştı. YouTuber, videoda Çin'den Corona virüsü getirttiğini ifade ediyordu. Bir süre elindeki bir kutuyla oynayan YouTuber, videonun devamında ise Corona virüs olduğunu iddia ettiği sıvıyı, suyun içinde seyrelterek içiyor.

YouTuber, video sırasında virüsü Çinli bir arkadaşından istediğini, kendisi de YouTuber olan arkadaşının büyük bir risk alarak virüsü kendisine ilettiğini belirtiyor. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü dahil tüm dünyanın alarmda olduğunu düşünürsek sıradan bir YouTuber'ın "Biraz Corona Virüsü alayım da birkaç bin kilometre ötedeki arkadaşıma göndereyim" deme şansı pek bulunmuyor. Dolayısı ile bu açıklamaları pek de gerçekçi bulmadığımızı belirtelim.

İçeriği oluşturan YouTuber, Corona virüsünü eline taktığı eldivenle tutması gerektiğini iddia ediyor. Ancak böyle bir gereklilik durumu bile söz konusu değil çünkü bu konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde sizlerle bir haber paylaşmış, Çin'den gelen kargolarda Corona virüsü olup olmayacağını zaten derinlemesine incelemiştik.

Türk YouTuber'ın Corona Virüsü içtiğini iddia ettiği videonun pek çok çelişki ile dolu olduğunu, bu nedenle de inandırıcılıktan bir hayli uzak olduğunu söyleyebiliriz. Peki gerçekliğine inanmadığımız bir videoyla neden sizlerin karşısına çıktık? Çünkü bu video, bazı tehlikeleri beraberinde getiriyor.

Sahte Corona Virüsü videosu, tehlikeli sonuçlar doğurabilir

YouTube’un Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı bulunuyor ve çocuk izleyici kitlesinin küçük olduğunu söyleyemeyiz. Dahası, söz konusu kanalın izleyici kitlesini de çoğunlukla çocuklar oluşturuyor. Çocukların, yetişkin bireylere göre ‘sahte içeriklere’ daha hassas olduklarını ve daha kolay kandırılabileceklerini düşünürsek; böyle bir video, çocukların Corona virüsünü ciddiye almamasına ve virüsün Türkiye’ye bulaşması halde ciddi problemlerin yaşanmasına neden olabilir.

Peki siz, Türk YouTuber'ın Corona Virüsü içtiğini iddia ettiği video ile ilgili ne düşünüyorsunuz? YouTube topluluğu, videoyu dislike yağmuruna tutarak tepkisini zaten belli etti. Sizler de ne düşündüğünüzü yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz.