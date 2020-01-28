Corona Virüsünün İlk Kez Nerede Çıktığı Belli Oldu

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda, virüsün ana kaynağının bir vahşi hayvan eti pazarı olduğu resmen açıklandı. Bu açıklamalar yapılırken Corona'nın aslında bir biyolojik silah olduğu iddiası ise kafaları karıştırdı.

2019 yılının son ayında ilk kez Çin'de görülen ve kısa bir süre içerisinde de tüm dünyanın gündemine oturan "Corona" tipindeki bir virüs, insanları tedirgin etmeye devam ediyor. 100'den fazla kişinin öldüğü ve hala karantinaya alınmış pek çok şüphelinin olduğu virüsle ilgili olarak çalışmalar devam ediyor olsa da ne yazık ki gerekli önlemler tam olarak alınabilmiş değil. Virüsün vücuda girdikten sonra bir süre etki göstermemesi ise işleri daha da zorlaştırıyor.

Şu sıralar özellikle de Çin'in çevresindeki ve Çinli yolcuların sık sık taşındığı ülkeler, adeta diken üstündeler. Çünkü bu virüsün tedavisi şu an için yok ve insandan insana hava yoluyla bulaşabiliyor. Üstelik bu virüsü kapanlar bir anda oldukları yere yığılıp kalıyorlar ve çoğu zaman tüm müdahaleler sonuçsuz kalıyor. İnsanlar, bu virüsün etkisiyle kısa bir süre içerisinde hayatlarını kaybedebiliyorlar.

Şimdiyse bu ölümcül virüs ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkililerinden gelen resmi bir açıklamayla virüsün ilk kez ortaya çıktığı yer belli oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Corona virüsü, Wuhan'da bulunan ve vahşi hayvan etlerinin satıldığı bir pazarda ortaya çıktı.

Wuhan'daki pazarda; yılan, tilki, kurt yavrusu, tavus kuşu ve sıçan gibi hayvanların etlerinin satıldığı biliniyor. Bu da virüsün ortaya çıktığı ilk günden beri sosyal medya platformlarında konuşulan virüsün kaynağının Çin'in yemek kültürü ile ilgili olduğu iddialarını doğruluyor. Virüs, çok büyük bir ihtimalle bu vahşi hayvanların etine dokunulması veya bu etlerin yenmesi aracılığıyla insanlara bulaştı.

Eski bir istihbarat subayına göre Corona virüsü, biyolojik bir silah için üretilmişti

Tüm bu olaylar yaşanırken ve Çin'den de dikkat çeken ilginç bir açıklama yapılmışken, ortaya daha ilginç bir iddia atıldı. Eski bir İsrail askeri ve İstihbarat Subayı olan Dany Shoham, pek çok tartışmaya kapı aralayacak bir açıklama yaptı. Shoham, hayvan merkezli bu virüsün Wuhan'da yapılan gizli bir biyolojik silah projesi kapsamında, laboratuvarda üretilmiş olabileceğini ifade etti.

Shoham, askeri kariyerinin yanı sıra bir biyolojik savaş analisti. Bu yüzden yaptığı açıklamalarla ses getiren Shoham, Wuhan Viroloji Enstitüsü olarak bilinen virüs araştırma laboratuvarının aslında farklı amaçlar için kullanıldığını ifade etti. Shoham'a göre enstitüde bulunan laboratuvarların bir bölümü, biyolojik silahların Ar-Ge çalışmalarını yapmak için kullanılıyor.

Çin, bugüne kadar yaptığı açıklamalarda ellerinde saldırgan biyolojik silahların olmadığını söyledi. Ancak geçtiğimiz yıl ortaya çıkan bir Çin Dışişleri raporu, Çin'de saldırı amaçlı biyolojik silahların olduğu konusunu gündeme getirmişti. Hatta bu konuda çeşitli ülkeler, büyükelçileri aracılığıyla bu böyle bir şeyin olup olmadığını öğrenmek istedi ancak ülkelerin girişimleri yetersiz kadı ve konu sümen altı edildi.

Söz konusu enstitünün Corona virüsü ile ilgisinin olup olmadığı hakkında net bir şey şöylemek mümkün değil. Zaten uzmanlar da bu konuda emin olamadıkları için net bir dil kullanmıyorlar. Ancak resmi açıklamalarda bahsi geçen pazarın, Wuhan Viroloji Enstitüsü'ne sadece 32 kilometre mesafede olması, kafalarda soru işareti oluşturmuyor değil.