Robotik ile ilgilenenlerin yakından tanıdığı bir isim olan Tolga Özuygur, geçtiğimiz günlerde yine benzersiz bir proje üzerinde çalışarak kendi kendine söz yazan ve şarkı yapan yapay zeka destekli bir robot rapçi geliştirdi.

366 bin aboneli YouTube kanalında elektronik ve robotik projeler üzerine eğlenceli ve bilgilendirici videolar paylaşan Tolga Özuygur, geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoda her YouTube kanalının olmazsa olmazlarından T-Rap müziğe yer verdi. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere Özuygur, T-Rap’i de kendi usulü ile kanalına entegre etti.

Her YouTuber gibi bir T-Rap şarkı yapmak istediğiniz ancak kendisi beceremediği için(!) YouTube Rapçisini sıfırdan inşa etmeye karar verdiğini belirten Özuygur, söz konusu Rapçinin fiziksel varlığı için 3D yazıcı, biraz yazılım ve elektronik ekipmanlar ile bir “robot kafası” tasarlarken, işin müzikal kısmı için de yapay zekadan yardım alıyor.

Tolga Özuygur, E-bliss adını verdiği “YouTube Rapçisi”ni fiziksel olarak ortaya çıkarmak için 3D yazıcı ile başın farklı farklı kısımlarının çıktısını alıyor. E-bliss, ağzını şarkı sözleri ile senkronize bir şekilde oynayacağı için robotun hareket edebilen bir çene yapısı olmasına özen gösteriliyor.

Projenin ikinci aşamasında ise Cem Uzunoğlu ve GPT-2 programlamadan destek alan Özuygur, E-bliss’e hayat veren(!) yapay zekayı kendi T-Rap sözlerini yazması için mevcut T-Rap parçaların sözleriyle eğitiyor. Sonuç olarak biraz ses düzenleme, iyi bir altyapı (beat) ve bolca auto tune ile E-bliss’in ilk single’ı Fiberim Islak ortaya çıkıyor.

Tolga Özuygur’un bir “YouTube Rapçisi” yaptığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz

Tolga Özuygur, daha önce Webtekno YouTube kanalına da konuk olmuş bir isim. Tasarladığı yapay zeka destekli, sesli komut ile çalışan Iron Man zırhının ardından bizim YouTube kanalımızda da Tony Stark’ın Iron Man 2 filminde kullandığı “elektrikli eldiven”in yapımına destek olan Özuygur’un kanalında bu ve benzeri daha pek çok proje bulunuyor.

Tolga Özuygur’un YouTube kanalımıza konuk olduğu video