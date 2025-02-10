Bakan Uraloğlu'nun 5G ve fiber altyapı ihalelerine yönelik açıklamalarının ardından Turkcell Genel Müdürü'nden de önemli açıklamalar geldi.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun 5G ve Fiber Altyapı ihalelerine ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşılarken, Turkcell’in her iki ihaleye de katılmaya hazır olduğunu vurguladı.

Dr. Ali Taha Koç, konuyla ilgili olarak “Sayın Bakanımızın çağrısını görev kabul ediyoruz. Her iki ihaleye de girip bu milli sorumluluğu üstlenmeye hazırız.” dedi.

"5G'ye geçiş için tüm hazırlıkları tamamladık"

Fiber altyapının yaygınlaşmasının ülke için kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Dr. Ali Taha Koç, Turkcell’in bu alandaki yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti. 5G teknolojisinin sanayi, iş dünyası ve günlük yaşamda büyük bir dönüşüm yaratacağını ifade eden Dr. Ali Taha Koç, “5G'ye geçiş için gerekli olan tüm hazırlıkları tamamladık. Teknik altyapımız da hazır. Frekans tahsisleri tamamlandığında, en kaliteli 5G deneyimini sunan ve en güvenli hizmeti veren şirket yine Turkcell olacak.” dedi.

Bakan Uraloğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 5G ihalesinin yılın ilk yarısında gerçekleştirileceğini ve 2026’da sona erecek Fiber Altyapıda İmtiyaz Sözleşmesi için de ayrı bir ihale sürecinin işletileceğini duyurmuştu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, fiber altyapının büyük ölçüde tek bir operatörün elinde olduğuna dikkat çekerek, ihale süreciyle rekabet şartlarının yeniden şekilleneceğini belirtmişti.