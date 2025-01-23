Telefonların arka kapağını galaksi gibi görsel şölene çeviren TECNO'nun yeni yıldızlı optik fiber teknolojisi tanıtıldı.

CES 2025 birçok farklı alanda teknolojiye ev sahipliği yaptı ve bunlardan biri de teknoloji dünyasını şaşırtan yeniliklerden Yıldızlı Optik Fiber (Starry Optical Fiber) Teknolojisi oldu. Bu çığır açıcı TECNO imzalı teknoloji, akıllı telefon tasarımına getirdiği özgün yaklaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Ultra ince optik fiberlerin mini LED ışıklarla birleşmesiyle ortaya çıkan Yıldızlı Optik Fiber Teknolojisi, telefonların arka kapağını galaksi gibi parıldayan bir görsel şölene dönüştürüyor.

Yıldızlı optik fiber teknolojisi nasıl hayata geçirildi?

Yıldızlı Optik Fiber Teknolojisi, ultra ince optik fiberlerin 30’dan fazla detaylı üretim aşamasından geçmesiyle hayata geçiriliyor. Her biri 0,125 mm çapında olan fiberler, sadece 0,7 mm genişliğindeki mikro deliklerden geçiriliyor ve UV yapıştırıcılarla sabitleniyor.

Bu süreç, telefon arka kapağında dokuma kumaşa benzer dayanıklı ve estetik bir yapı oluşturuyor. Ayrıca 108 adet mini LED ışık, arka kapağın içine entegre edilerek optik fiberlerin görselliğini tamamlıyor ve çarpıcı bir ışıldama etkisi yaratıyor.

CES 2025’te tanıtılan bu teknoloji, ilk olarak katlanabilir akıllı telefonlar arasında yer alan TECNO PHANTOM V Flip2 5G modelinde sergilendi. Gelişmiş ışık sistemiyle telefonun arka kapağında büyüleyici bir görsel deneyim sunan bu model, tasarımın yalnızca estetik bir tercih olmadığını, aynı zamanda fonksiyonelliği artıran bir unsur olduğunu gösterdi.