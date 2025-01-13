Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 2024 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre Türkiye'deki güncel fiber abone sayısı açıklandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 2024 yılı üçüncü çeyrek verileri açıklandı. Bu verilerin akabinde güncel fiber internet abone sayısı da gün yüzüne çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’deki fiber internet abone sayısının bir önceki yıla göre %16,9 artarak 7,6 milyona ulaştığını açıkladı. Fiber altyapı uzunluğu da %7 artışla 588 bin kilometreye çıktı.

Güncel fiber abone sayısı 7,6 milyona ulaştı

Geniş bant abone sayısında da büyük bir sıçrama yaşandı. 2008 yılında 6 milyon olan geniş bant abone sayısı, bu dönemde 96,4 milyona ulaştı.

Fiber altyapının akabinde internet kullanımında da artış yaşandı. Geniş bant internet kullanıcılarının aylık ortalama veri tüketimi 279,5 GB olurken, mobil geniş bant kullanıcılarının tüketimi 17,5 GB olarak gerçekleşti.

Son olarak ülkemiz, mobil telefonla görüşme sürelerinde Avrupa’da liderliğini sürdürüyor. 2024 üçüncü çeyrek itibarıyla kişi başına düşen aylık mobil kullanım süresi 502 dakika olarak ölçüldü. Mobil trafik hacmi bir önceki döneme göre %3,8 artışla 83,2 milyar dakikaya çıktı. Ülkede 94 milyon 495 bin 554 mobil abone bulunurken, 4,5G abone sayısı da 87 milyonu aştı.