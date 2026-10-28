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İndirim Diye Aldanmayın: Ticaret Bakanlığı Kasım Ayı Denetimlerini Sıkılaştırdı!

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Ticaret Bakanlığı, kasım indirimleri döneminde tüketiciyi yanıltan kampanyaları ve haksız ticari uygulamaları mercek altına alıyor. İhlalin niteliğine göre işletmelere yaklaşık 40 milyon TL'ye varan idari para cezaları uygulanabilecek.

İndirim Diye Aldanmayın: Ticaret Bakanlığı Kasım Ayı Denetimlerini Sıkılaştırdı!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Kasım ayı geldi mi alışveriş siteleri “Efsane Cuma”, “Dev Fırsat” gibi kampanyalarla dolup taşıyor. İndirim etiketleri, geri sayımlar, peş peşe sıralanan fırsatlar… Peki, gördüğümüz her indirim gerçekten cebimizi düşünüyor mu, yoksa bazı ürünlerin fiyatı önce yükseltilip sonra mı düşürülüyor? Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan kampanyalara karşı denetimlerini sıkılaştırıyor.

Yanıltıcı indirimlerden tüketicinin rızası dışında eklenen hizmetlere kadar pek çok uygulama denetim kapsamında. İhlalin türüne göre 99 bin 339 TL'den başlayıp 39 milyon 916 bin 524 TL'ye kadar çıkabilen idari para cezaları söz konusu. Peki, hangi uygulamalar ceza kapsamına giriyor?

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İndirim illüzyonunu bitiren 10 gün kuralı

Bir ürünün fiyatını önce yükseltip ardından indirim yapılmış gibi göstermek, tüketicinin gerçek bir fırsatla karşı karşıya olduğunu düşünmesine neden olabiliyor. İndirimli satışlarda esas alınan referans fiyatın belirlenmesine ilişkin kurallar da bu tür yanıltıcı uygulamaların önüne geçmeyi amaçlıyor.

İndirim öncesindeki referans fiyat, kampanyanın başlamasından önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat üzerinden belirleniyor. Böylece bir ürünün fiyatını kısa süre önce yükseltip ardından büyük bir indirim yapılmış izlenimi yaratmak mümkün olmuyor. Birden fazla indirim oranının birlikte sunulması da tüketiciyi yanıltmaması gereken uygulamalar arasında yer alıyor.

Gizli masraflar ve karanlık tasarımlara geçit yok

Alışveriş sitelerinde sıkça karşılaşılan “Son 2 ürün kaldı!” veya “Şu an 100 kişi bu ürüne bakıyor!” gibi uyarılar, tüketiciyi hızlı karar vermeye yöneltebiliyor. Gerçek durumu yansıtmayan bu ifadeler, tüketiciyi baskı altında bırakan ve kararlarını manipüle eden tasarımların bir parçası olabilir. Bu tür uygulamalar da denetimlerin konusu.

Ödeme aşamasında sonradan eklenen ücretler ve tüketicinin onayı olmadan sepete yerleştirilen sigorta paketleri de dikkat edilmesi gereken uygulamalar arasında. Alışveriş sırasında ürünün fiyatı kadar, ödeme ekranında karşılaşılan toplam tutarın ve ek hizmetlerin hangi koşullarda sunulduğunun da önemi var.

Kasım indirimlerinde yanıltıcı bir kampanyayla veya haksız bir ticari uygulamayla karşılaşırsanız elinizdeki ekran görüntülerini, fiyat bilgilerini ve diğer belgeleri saklayabilirsiniz. Bu belgelerle Ticaret Bakanlığının ilgili şikâyet kanallarına başvurarak durumu Reklam Kurulunun değerlendirmesine sunabilirsiniz.

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