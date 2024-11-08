Turkcell, 2024 yılı üçüncü çeyrek raporunu açıkladı. Gelirleri yıllık yüzde 6,9 artarken, abone sayısı 43,5 milyona ulaştı.

Turkcell, 2024 yılı 3. çeyrek finansal verilerini kamuoyuyla paylaştı. Şirket, güçlü büyümesini sürdürdüğünü belirtirken, gelirlerin yıllık bazda yüzde 6,9 artış göstererek 40,2 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

Turkcell’in üçüncü çeyrek gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artarak 40,2 milyar TL oldu. Net kâr ise operasyonel kârın yanı sıra Ukrayna’daki varlık satışından elde edilen katkılarla 14,3 milyar TL olarak kaydedildi.

Turkcell’in fiberle yükselen başarısı

Şirket 515 bin yeni faturalı abone kazanırken, toplam abone sayısı 43,5 milyona yükseldi. FAVÖK marjı ise 1,4 puan artarak yüzde 44,2 seviyesine geldi. Financell ve Paycell markalarını bünyesinde barındıran Techfin alanı, Turkcell’in büyümesine önemli katkı sağladı.

Financell, yıllık bazda yüzde 38,1 büyüme göstererek 1,1 milyar TL gelir elde etti. Paycell’in gelirleri ise yüzde 19,6 artarak 970 milyon TL’ye ulaştı. Öte yandan, uçtan uca fiber hizmeti ile 2,4 milyon aboneye ulaşıldı ve 100 Mbps üzeri fiber paketleri kullanan müşteri oranı yüzde 38’e çıktı.