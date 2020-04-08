Turkcell Superbox Fiyatları ve Kampanyaları - 2020

Herhangi bir kablo bağlantısına ya da sabit hatta ihtiyaç duymadan, modemi yalnızca prize takarak yüksek hızda internet bağlantısına sahip olmanızı sağlayan Turkcell Superbox için sunulan tarife ve paketlere yakından bakıyoruz.

Her an internete bağlı olduğumuz günümüz koşullarında en sevilmeyen şeylerden biri de uğraşmak zorunda olduğumuz kablo yığınları. Turkcell'in bir süre önce kullanıcılarına sunduğu Superbox isimli hizmeti ise eve gelen kablolardan kurtulmanızı sağlıyor. Bu sayede yüksek hızda ve daha özgür bir internete sahip oluyorsunuz. Ancak kablolu internet hizmetlerine kıyasla oldukça yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Turkcell Superbox hem kolay kullanımı hem de sunduğu yüksek hızda internet hizmeti ile dikkat çekiyor. Bu yazımızda Turkcell Superbox hizmeti ile sunulan paketlere ve fiyatalara yakından bakacak, konuyu kullanıcı gözünden değerlendireceğiz. Dolayısıyla bir tanıtım değil, bilgilendirme amacı taşıyoruz.

Turkcell Superbox nedir?

Superbox, Turkcell’in evde kablosuz internet hizmetidir. Superbox kullanmak için herhangi bir internet kablosuna ihtiyaç duymazsınız. Bağlantı, Superbox’a takılı olan 4.5G SIM kart ile sağlanır. Yani Turkcell hattınızın çektiği herhangi bir noktada, Superbox ile internete bağlanabilirsiniz. Mobil ağ ile çalıştığı için kolayca yanınızda taşıyabilir ve yazlık gibi kısa dönem kaldığınız yerlerde, yeni aboneliklere ihtiyaç duymadan internete bağlanabilirsiniz.

Eksileri:

12 - 24 taahhütle hizmet verilmesi

Kalan kotanın bir sonraki aya devretmemesi

Superbox Fırsat İnternet paketleri 12 ay, Superbox 4.5G İnternet paketleri ise 24 ay taahhütlü olarak yeni bir Turkcell hattı ile alınıyor. Kalan kota miktarınız bir sonraki aya devretmiyor. Paketlerde kalan kota miktarınızı, Turkcell internet sitesinden ya da Dijital Operatör mobil uygulamasından öğrenebiliyorsunuz.

Turkcell Superbox fiyatları ve paketleri:

Turkcell Superbox fırsat paketleri:

Superbox Fırsat 100GB

Kota: 100 GB

Hız: 10 Mbps

Fiyat: 129.90 TL

Superbox Fırsat 10 Mbps İnternet

Kota: Limitsiz

Hız: 10 Mbps

Fiyat: 159.90 TL

Superbox Fırsat 20 Mbps İnternet

Kota: Limitsiz

Hız: 20 Mbps

Fiyat: 199.90 TL

Turkcell Superbox 4.5G paketleri:

Superbox 50 GB 4.5G İnternet

Kota: 50 GB

Hız: 4.5G

Fiyat: 129.90 TL

Superbox 100 GB 4.5G İnternet

Kota: 100 GB

Hız: 4.5G

Fiyat: 159.90 TL

Superbox 250 GB 4.5G İnternet

Kota: 250 GB

Hız: 4.5G

Fiyat: 249.90 TL

Superbox 500 GB 4.5G İnternet

Kota: 500 GB

Hız: 4.5G

Fiyat: 399.90 TL

Turkcell Superbox ek paketleri:

Eğer kotalı Turkcell Superbox paketlerinden birini seçtiyseniz, kotanızın sınırına geldiğiniz zaman aşağıdaki ek paketlerden birini alarak internet keyfinize devam edebilirsiniz.

Superbox Ek 5 Mbps

Kota: Limitsiz

Hız: 5 Mbps

Fiyat: 25 TL

Superbox Ek 10 Mbps

Kota: Limitsiz

Hız: 10 Mbps

Fiyat: 50 TL

Superbox Devam 5 GB

Kota: 5 GB

Hız: 4.5G

Fiyat: 5 TL

Turkcell Superbox başvurusu nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan Turkcell Superbox sayfasını açın.

Adım #2: Dilediğiniz paketi seçin.

Adım #3: Açılan sayfada fiyatın altında bulunan “Hemen Başvur” butonuna tıklayın.

Adım #4: Başvuru formuna adınızı, soyadınızı, cep telefonu numaranızı ve kutuda gördüğünüz güvenlik kodunu yazın.

Adım #5: Tüm bilgilerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde girdikten sonra sayfanın altında bulunan “Hemen Başvur” butonuna tıklayın.

bir şekilde girdikten sonra sayfanın altında bulunan “Hemen Başvur” butonuna tıklayın. Adım #6: Başvurunuz Turkcell’e iletilecek ve sizinle en yakın zamanda iletişime geçilecektir.

Evde kablosuz, yüksek hızlı internet hizmeti sunan Turkcell Superbox’a; Turkcell satış noktalarından, 0532 532 00 00 Turkcell müşteri hizmetlerinden ya da Turkcell internet sitesi üzerinden başvurabilirsiniz. Online Turkcell Superbox başvurusu için:

Turkcel Superbox müşteri hizmetleri ile nasıl iletişim kurulur?

Turkcell Superbox ya da Turkcell’in başka hizmetleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız; Turkcell abonesiyseniz 532 numarasını, eğer başka operatör ya da sabit hattan arıyorsanız 0532 532 00 00 numarasını arayarak Turkcell müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz. Kablosuz ve yüksek hızlı internet hizmeti sunan Turkcell Superbox nedir sorusunu yanıtladık ve paketleri hakkında bilmeniz gerekenleri anlattık. Superbox hizmetinden yararlanmak için yukarıda anlattığımız başvuru yollarından size en uygun olanı seçerek başvurabilirsiniz. Eğer bir Turkcell Superbox kullanıcısıysanız, deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.