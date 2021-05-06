Nisan Ayında En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı

Otomotiv Distribütörleri Derneği, geride bıraktığımız nisan ayında Türkiye'de en çok satan otomobil ve hafif ticari markasını açıkladı. Toplam pazarda FIAT liderliği alırken; yalnızca otomobiller söz konusu olduğunda Renault birinci sırada yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Nisan 2021 Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme raporunu yayınladı. ODD tarafından aktarılan verilere göre geride bıraktığımız nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, önceki yılın aynı döneminde göre yüzde 132,4 artışla 61 bin 488 oldu.

Bu artış, yalnızca otomobiller baz alındığında yüzde 121,6 (48 bin 375 adet ile), hafif ticari araçlar baz alındığında ise yüzde 183,1 (13 bin 113 adet ile) şeklinde gerçekleşti. Bu arada geride bıraktığımız mart ayında toplam 96 bin 428 otomobil ve hafif ticari araç satışı yapıldığını, dolayısı ile geçtiğimiz yıla kıyasla ciddi bir artış söz konusu olsa da bir önceki aya kıyasla yüzde 56'lık düşüş olduğunu ifade edebiliriz.

Nisan 2021 otomobil ve hafif ticari araç satışlarının 2020 ve 10 yıllık ortalamaya göre durumu

Yalnızca önceki aya kıyasla değil, geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda da otomobil ve hafif ticari satışlarında ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. ODD verilerine göre son 10 yılın nisan ayı satışlarını incelediğimizde göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplamda yüzde 5,2; yalnızca otomobil pazarı yüzde 2,2 ve yalnızca hafif ticari araç pazarı yüzde 14,9 oranında küçülmüş durumda.

Nisan ayında en çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markalarına baktığımızda FIAT'ın 8 bin 716 adet ile ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Alman otomotiv devi Volkswagen, 7 bin 125 adet ile ikinci sırada yer alıyor. 6 bin 674 adet ile Renault, 5 bin 478 adet ile Ford ve 4 bin 542 adet ile Toyota, diğer popüler otomobil ve hafif ticari araç markaları oldular.

Yalnızca otomobil satışlarına baktığımızda ise zirveyi Renault alıyor. FIAT, Volkswagen, Toyota ve Hyundai ise ilk beşi tamamlayan diğer markalar oluyorlar. Hafif ticari araç satışlarında Ford, açık ara zirveyi alırken; FIAT, Volkswagen, Toyota ve Peugeot da diğer popüler markalar oldu.