İşte 2021 Türkiye'de Yılın Otomobili Yarışması Finalistleri

Otomotiv Gazetecileri Derneği, 2021 yılı için düzenlenecek Türkiye'de Yılın Otomobili isimli yarışmasının finalistlerini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre 27 modelle yola çıkan komite, bu araçlardan 20 tanesini eledi. İşte Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında finale kalan modeller...

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin (OGD) bu yıl 6. kez düzenleyeceği Türkiye'de Yılın Otomobili isimli yarışmanın 7 finalistini belirledi. 27 farklı model ile yola çıkan ekip, bunlardan 7 tanesini finale taşıdı. Bu araçlardan bir tanesi, yarışmanın en büyük aşaması olan finalde en fazla oyu alacak ve Türkiye'de Yılın Otomobili seçilecek.

Bundan yaklaşık 1 ay önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Türkiye'de Yılın Otomobili 2021 yarışması için belirlenen 27 aracın tümünden bahsetmiştik. Bu araçlar arasında Audi'den Fiat'a, Mercedes-Benz'den Renault'a kadar pek çok markanın modeli yer alıyordu. Bugün yapılan açıklamalar ise açıklanan araçların 20 tanesinin elendiğini gözler önüne seriyor. Peki Türkiye'de Yılın Otomobili 2021 yarışmasında finale kalan araçlar hangileri?

İşte Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasının bu yılki finalistleri

Toyota Yaris

Araçla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, buradaki içeriğimize göz atabilirsiniz.

Skoda Octavia

Skoda Octavia'nın fiyatı ve özellikleriyle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Cross'un özelliklerini ve fiyatını öğrenmek için, buradaki içeriğimizi kontrol edebilirsiniz.

Hyundai i20

Hyundai i20 özellikleri ve fiyatına buradaki haberimizi kullanarak ulaşabilirsiniz.

Peugeot 208

Tanıtıldığı dönemlerde gündemin önemli maddelerinden bir tanesi olan Peugeot 208'le ilgili detaylı bilgilere, buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Renault Captur

Renault Captur ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, buradaki haberimize göz atabilirsiniz.

Dacia Sandero Stepway

Dacia Sandero Stepway'in fiyat seçenekleri ve teknik özelliklerine, buradaki içeriğimizde ulaşabilirsiniz.