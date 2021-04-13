İşte 2021 Türkiye'de Yılın Otomobili Yarışması Finalistleri

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin (OGD) bu yıl 6. kez düzenleyeceği Türkiye'de Yılın Otomobili isimli yarışmanın 7 finalistini belirledi. 27 farklı model ile yola çıkan ekip, bunlardan 7 tanesini finale taşıdı. Bu araçlardan bir tanesi, yarışmanın en büyük aşaması olan finalde en fazla oyu alacak ve Türkiye'de Yılın Otomobili seçilecek.
Bundan yaklaşık 1 ay önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Türkiye'de Yılın Otomobili 2021 yarışması için belirlenen 27 aracın tümünden bahsetmiştik. Bu araçlar arasında Audi'den Fiat'a, Mercedes-Benz'den Renault'a kadar pek çok markanın modeli yer alıyordu. Bugün yapılan açıklamalar ise açıklanan araçların 20 tanesinin elendiğini gözler önüne seriyor. Peki Türkiye'de Yılın Otomobili 2021 yarışmasında finale kalan araçlar hangileri?
İşte Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasının bu yılki finalistleri
Toyota Yaris
Araçla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, buradaki içeriğimize göz atabilirsiniz.
Skoda Octavia
Skoda Octavia'nın fiyatı ve özellikleriyle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Fiat Egea Cross
Fiat Egea Cross'un özelliklerini ve fiyatını öğrenmek için, buradaki içeriğimizi kontrol edebilirsiniz.
Hyundai i20
Hyundai i20 özellikleri ve fiyatına buradaki haberimizi kullanarak ulaşabilirsiniz.
Peugeot 208
Tanıtıldığı dönemlerde gündemin önemli maddelerinden bir tanesi olan Peugeot 208'le ilgili detaylı bilgilere, buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
Renault Captur
Renault Captur ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, buradaki haberimize göz atabilirsiniz.
Dacia Sandero Stepway
Dacia Sandero Stepway'in fiyat seçenekleri ve teknik özelliklerine, buradaki içeriğimizde ulaşabilirsiniz.