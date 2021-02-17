Dacia Sandero ve Sandero Stepway Türkiye'de Satışa Sunuldu

Eylül 2020 yılında lansmanı gerçekleştirilen Dacia Sandero ve Stepway, Türkiye'de de satışa sunuldu. B-HB segmentinde Sandero, 141 bin 900 TL'den satışa sunulurken, B-SUV Sandero Stepway 167 bin 900 TL'den başlayan fiyatlara sahip.

2004 yılında Türkiye pazarına giriş yaptığı yıldan itibaren başarılı satış rakamlarına ulaşmayı başaran Dacia Sandero ve Sandero Stepway, yenilenen versiyonlarıya Türkiye’de satışa sunuldu.

Konfor, teknoloji ve güvenliğin ön planda tutulduğu Sandero, B-HB segmentinde yerini alırken, kardeşi Sandero Stepway ise sahip olduğu Crossover tarzı ile B-SUV segmentine hitap ediyor. Dacia, her iki model için de sadece 1.0 litrelik motor seçeneklerinin yanı sıra, fabrika çıkışlı LPG donanımı da sunuyor.

Dacia Sandero ve Sandero Stepway özellikleri

Donanım konusunda her iki model de sürücüyü memnun etmeyi başarmış diyebiliriz. Comfort ve Prestige olmak üzere iki farklı donanım paketine sahip Sandero ve Sandero Stepway, en düşük donanım paketinde USB bağlantılı medya sistemi, deri döşemeli direksiyon ve hız sabitleyici bulunuyor. Prestige paketinde ise tüm bunlara ek olarak 8 inç boyutunda Apple CarPlay destekli multimedya ekranı, LED farlar, dijital klima ve arka park sensörüne bulunuyor. Dacia, Navigasyon Paketi, güvenlik donanımlarını artırmak için Teknoloji ve Sürüş Destek Paketi, elektrikli park freni ve açılır cam tavanı da opsiyonel olarak kullanıcıların beğenisine sunmuş durumda.

Dacia Sandero ve Sandero Stepway, sadece 1.0 litrelik motorlardan oluşan 3 farklı motor tipi seçeneğine sahip. Sadece Sandero modelinde sunulan 1.0 SCe motor, 65 beygir güce ve 5 ileri manuel şanzımana sahip. Hem Sandero hem de Sandero Stepway’de, aynı motorun turbo beslemeli versiyonu bulunuyor. Manuel şanzımana sahip diğer motor seçeneği ECO-G, fabrika çıkışlı olarak 170 nm tork devrine ve benzine kıyasla %40 ekonomik yakıt tüketimine sahip LPG donanımına sahip.Otomatik vites tarafında ise sadece 90 beygirlik X-tronic CVT şanzıman seçeneği bulunuyor.

Dacia Sandero fiyatları

1.0 SCe 65 bg Comfort 141.900 ₺

1.0 TCe 90 bg Comfort 155.900 ₺

1.0 TCe 90 bg X-tronic Comfort 169.900 ₺

1.0 TCe ECO-G 100 bg Comfort 164.900 ₺

1.0 TCe 90 bg X-tronic 90 bg Prestige 177.900 ₺

Dacia Sandero Stepway fiyatları