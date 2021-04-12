Fiat’ın ülkemizde de dünyada en çok satan modellerinden biri olan Egea’nın yeni bir sınıf olarak duyurulan modeli Cross, artan yüksekliği ve hitap ettiği yeni kitleyle ilgi çekiyor. Diğer Egea modellerinin vaad ettiği her şeyi fazlasıyla sunan Egea Cross, 156.900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Ülkemizdeki en popüler markalardan biri olan Fiat, en çok satan modeli Egea’nın Sedan ile SUV arasında bir profile sahip modeli Egea Cross’u satışa sundu. Egea Cross, modelin ana hatlarını koruyor olsa da farklı bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Nispeten yerden daha yüksek yapıdaki Egea Cross’un aynı diğer Egea modellerinde olduğu gibi birçok opsiyonel kişiselleştirme unsuru bulunuyor. Gelin, Street, Urban ve Lounge olmak üzere 3 donanım paketiyle karşımıza çıkan Egea Cross’un teknik özelliklerine, motorlarına ve fiyat listesine birlikte göz atalım.

Tasarım:

Dış tasarım: Egea'nın alıştığımız hatlarına benzer, ancak daha cüsseli

Fiat Egea Cross, ana hatlarıyla Egea’nın standart modeline çok benziyor. Ana farkları dış gövdenin arka kısmında ve tampon kısımlarında ortaya çıkan Egea Cross, yenilenen Fiat logosunu da ön ızgaranın tam ortasına taşıyor.

Ön ve arkada tamamen LED farlarla tasarımını süsleyen Egea Cross, tavan ve tampon kısımlarındaki kaplamalar sayesinde bir Crossover modeli olduğunu hatırlatıyor. Fiat, Egea Cross için sis farının konumunda da değişikliğe gitti. Alt gövdedeki bu tasarımı 17 inç jantlarla süsleyen Fiat, jant konusunda herhangi bir opsiyon sunmuyor. Fiat Egea Cross, renk paletinde kullanıcılara 11 renk vaad ediyor.

İç tasarım:

Fiat, Egea Cross’un iç mekanında diğer modellerden çok da farklı çizgiler kullanmıyor. Krom detaylarla süslenen deri direksiyon ve 10 inç boyutundaki bilgi-eğlence sistemiyle kullanıcılara başarılı bir kokpit sunan Egea Cross, 7 inç boyutundaki kadran ile de ihtiyaç duyulabilecek tüm bilgileri kullanıcıya aktarıyor.

Fiat, bilgi-eğlence bakımından Egea Cross’u doldurmuş sayılır. Opsiyonel olarak satın alınabilen ve kablosuz çalışabilen Apple CarPlay’e ve Android Auto’ya sahip olan Egea Cross, kapı panellerindeki deri kaplamalar sayesinde hem daha şık bir görüntü hem de konfor sunuyor.

Güvenlik:

Kör nokta uyarı desteği:

Egea Cross, saatte 10 kilometreden daha hızlı hareket ederken kör noktaları taramaya başlıyor. Bu tarama sonucunda tespit edilen araçlar, yayalar ve cisimler kullanıcıya sesli ve görsel olarak iletiliyor. Böylece yapacağınız manevralardan önce otomobil sizin için etrafa göz atmış oluyor.

Şerit takip asistanı:

Saatte 60 kilometreden daha hızlıyken kullanıcının kontrolü dışında şeritten çıkılması durumunda direksiyona müdahale eden Egea Cross, otomobili şeride yeniden oturtuyor ve kullanıcıyı gösterge panelinden uyarıyor. Bu özelliğin otomobile yalnızca opsiyonel olarak eklendiğini belirtmekte fayda var.

Trafik işaretlerini tanıma ve aktif hız sabitleme teknolojisi:

Egea Cross, şehir içi kullanımda kullanıcılara bolca yardımı olacak bir teknolojiyi de opsiyon olarak sunuyor. Bu teknoloji sayesinde trafikteyken hız sınırı gibi trafik işaretler kullanıcıdan önce otomobil tarafından tespit ediliyor. Eğer bu tespit sırasında hız sabitlenmiş durumdaysa otomobilin hızı bölgedeki hız sınırını aşmayacak şekilde değiştiriliyor.

Yorgunluk uyarı asistanı:

Opsiyonel olarak sunulan bir diğer kritik teknoloji olan bu asistan, Egea Cross’un yanal hareketlerini izleyerek kullanıcının yorgunluğuna dair veriler elde edebiliyor. Bu verilerin sonucunda kullanıcının yorgun olduğu tespit edilirse otomobil tarafından kullanıcıya mola vermesi için hem sesli hem de görsel uyarı gönderiliyor.

Konfor:

Kablosuz telefon şarjı:

Araç içi konfora katkısı bulunan teknolojilerden biri olan kablosuz şarj, Egea Cross’ta da opsiyonel olarak sunuluyor. Bu özelliği kullanabilmeniz için akıllı telefonunuzun kablosuz şarj teknolojisini destekliyor olması gerekli.

Anahtarsız giriş ve çalıştırma:

Kullanıcıya kısa da olsa vakit kazandıran ve anahtarın kullanımına farklı bir boyut katan bu teknoloji, Egea Cross’a bindiğinizde anahtarı cebinizden çıkarmanıza gerek duymamanızı sağlıyor.

Sürücü koltuğu için bel desteği:

Uzun yolculuklarda kullanıcının bel sağlığı ve konforu için koltukta yapılan bu geliştirme, kullanım sırasında daima doğru pozisyonda kalmanız için de oldukça önemli bir detay.

Şoför ve ön yolcu için koltuk ısıtma:

Lüks arayışının vazgeçilmez özelliklerinden biri haline gelen koltuk ısıtma, sınıfındaki çoğu otomobilde görülmese de Egea Cross’ta yer alıyor. Birkaç kademesiyle kış ayları için oldukça verimli bir özellik olan koltuk ısıtmayı yalnızca opsiyon olarak tercih edebildiğinizi unutmadan belirtelim.

Fiat Egea Cross donanım paketleri:

Egea Cross Street

Egea Cross Urban

Egea Cross Lounge

Egea Cross, Street, Urban ve Lounge olmak üzere 3 farklı donanım paketiyle karşımıza çıkıyor. Bu paketlerin arasında lüks arayanlar için en ideali Lounge. Bu paketin içerisinde yukarıda belirttiğimiz çoğu konfor unsuru mevcut. Arka ve önde yer alan tamamen LED farların da yalnızca bu pakette standart olarak sunulduğunu eklemekte fayda var.

Lounge paketinde 17 inç boyutunda alaşımlı jantlar kullanılırken Urban paketinde standart olarak 16 inç ve Street adlı pakette de standart olarak 15 inç boyutlarında jantlar kullanılıyor. Egea Cross’un en güçlü donanımı olan Lounge, diğer Egea modellerinin de Lounge donanımında kullanılan 1,6 litrelik 130 HP güç üreten motoru kullanıyor.

Fiat Egea Cross performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Fiat, Egea Cross için 4 farklı motor seçeneği sunuyor. Egea Cross, en güçsüz motorunda 95 HP vaad ederken en güçlü motorunda ise 130 HP sunabiliyor. Gelin Fiat Egea Cross’un motor seçeneklerine ve bu motorların yakıt tüketimlerine birlikte göz atalım.

1,4L Benzinli (95 HP):

Ortalama (lt/100 km): 6,0

6,0 Şehir içi (lt/100 km): 6,7

6,7 Şehir dışı (lt/100 km): 4,9

1,0L Benzinli (100 HP):

Ortalama (lt/100 km): 5,6

5,6 Şehir içi (lt/100 km): 6,6

6,6 Şehir dışı (lt/100 km): 4,6

1,3L Dizel (95 HP):

Ortalama (lt/100 km): 4,0

4,0 Şehir içi (lt/100 km): 4,9

4,9 Şehir dışı (lt/100 km): 3,2

1,6L Dizel (130 HP):

Ortalama (lt/100 km): 4,0

4,0 Şehir içi (lt/100 km): 4,5

4,5 Şehir dışı (lt/100 km): 3,5

Fiat Egea Cross 2021 fiyatları: