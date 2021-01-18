Türkiye Aşılama Çalışmalarında İlk 10'a Girdi

14 Ocak'ta başlayan aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Ülkemizde şu ana kadar 1 milyona yakın kişinin aşılandığı bilgisi verilirken yeni aşıların da 2 hafta içerisinde geleceği belirtildi.

Son günlerin en önemli gündem maddelerinden biri koronavirüs aşılama süreci oldu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kısa süre önce başlayan aşılama çalışmaları, şu anda tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye, birkaç gündür devam eden COVID-19 aşılamasıyla, haftalar önceden aşılama çalışmalarına başlayan pek çok ülkeyi geride bıraktı.

Hızlı aşılama süreciyle dünyada en fazla COVID-19 aşısı yapan 10 ülke arasına giren Türkiye, uzun bir süredir aşılama çalışmalarına devam eden Fransa, Arjantin, Danimarka gibi ülkeleri de geride bıraktı. 14 Ocak'ta başlayan aşılama çalışmalarına şu sıralar tüm hızıyla devam eden ülkemizde en fazla aşılama çalışmasının olduğu yerlerden biri ise Ankara Şehir Hastanesi olarak açıklandı.

81 ilde aşılama çalışmaları devam ediyor

Hafta sonu da devam eden aşılama çalışmalarıyla birlikte 81 ilde şu ana kadar 700 binden fazla kişinin aşılandığı belirtiliyor. Şu sıralar sağlık çalışanları ağırlıklı olarak COVID-19 aşısı olurken, önümüzdeki haftaya kadar sağlık çalışanlarına yapılan aşılama çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor. Bununla birlikte aşılamanın gönüllülük esasına göre ve ücretsiz bir şekilde uygulandığını belirtelim.

Yeni aşılar yolda

Bu olumlu haberle birlikte bir müjdeli haber de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, Çin aşısının ikinci partisi olan 10 milyon doz aşının iki hafta içerisinde Türkiye'ye ulaşacağını söyledi. Toplamda 50 milyon doz aşı için imza atılan Pfizer aşısıyla ilgili de konuşan Bakan Koca, yapılan anlaşma gereği Pfizer aşısının ilk partisinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye ulaşacağını ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra aşı takvimine dahil edileceğini söyledi.

Bakan Koca, önümüzdeki günlerde gelecek aşıların toplamda 10 milyon doz olacağını söyledi. Parça parça gelecek aşıların birkaç ay içinde 50 milyon doza ulaşacağını söyleyen Sağlık Bakanı, vatandaşların aşı uygulamalarının nasıl olacağını öğrenebilmesi için sosyal medya hesabından bir video da paylaştı. Videoya göre vatandaşlar aşıyla ilgili durumlarını e-Nabız hesaplarından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.