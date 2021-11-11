Türkiye, Benzinli ve Dizel Araçlara Veda Ediyor: İşte Tarihi

2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda 2040 yılına kadar sıfır emisyona indirgenmeyi öngören mutabakata Türkiye de imzasını attı. Mutabakat; toplamda 33 ülke, 40 şehir ve bölge, 27 filo, yatırımcılar ve çeşitli şirketler tarafından imzalandı.

Yarın sona erecek olan 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda dün, tüm dünyadan temsilciler ulaşım sistemleri üzerine toplandı. Toplantıda dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında yer alan 6 şirket, 2040 yılına kadar fosil yakıtlı araçların üretimini sonlandıracaklarına dair taahhüt imzaladı.

‘Sıfır Emisyonlu Araçlar için Glasgow Mutabakatı’ isimli, 2040 yılına kadar dünyadaki emisyon oranının sıfıra indirgenmesini amaçlayan taahhüt, ülkeler ve filo sahibi kuruluşlar tarafından da imzalandı. Mutabakata toplamda 33 ülke, 40 şehir, 27 filo sahibi ve güncellenen sayıyla 11 otomobil üreticisi imzasını attı.

Türkiye de imza atan ülkeler arasında:

2040 yılına kadar tüm dünyada yeni otomobil ve kamyonet satışlarının sıfır olmasını hedefleyen mutabakata İngiltere, Hindistan, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsrail gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye de imza attı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin, bu mutabakata imzalarını atmadı.

ABD, mutabakata ülke olarak imza atmamış olsa da ülkenin en büyük şehirleri ve eyaletlerinden bazıları mutabakata imzasını attı. Bu şehir ve eyaletler arasında Kaliforniya, Atlanta, Los Angeles, New York eyaleti, New York şehri, San Francisco, Washington eyaleti ve Seattle da yer aldı. Dünyanın diğer bölgelerindense Barselona, La Paz, Roma ve Katalonya gibi isimler imzalarını attı.

İmza atan otomobil üreticileri:

Avera Electric Vehicles

BYD Auto

Etrio Automobiles Private Limited

Ford Motor Company

Gayam Motor Works

General Motors

Jaguar Land Rover

Mercedes-Benz

MOBI

Quantum Motors

Volvo Cars

Anlaşmaya otomotiv üreticilerinde önemli ölçüde paya sahip hissedarlar, finansal kuruluşlar ve diğer sektörlerden çeşitli kuruluşlar de imza attı. Bu kuruluşlar arasında FIA, ADS-TEC Energy GmbH ve Global EV Drivers Association gibi kuruluşlar yer aldı.