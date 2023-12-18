2023 yılının ilk 10 aylık sürecinde Çin'den en çok otomobil ithal eden ülkeler belli oldu. Türkiye'nin Çin'den yaptığı otomobil ithalatında büyük bir artış görülüyor.

Otomobil pazarında ortalık oldukça karışık. Avrupalı geleneksel içten yanmalı motorla çalışan otomobil üreticileri elektrikli otomobil alanında aktivitelerini artırmaya çalışırken, pek çok yeni firma da pazarda varlık göstermek için çaba harcıyor.

Buna ek olarak ülkemizde, "Türkiye'nin otomobili" olarak duyurulan Togg da piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Ülkemizde elektrikli otomobillere olan talep artarken Çinli üreticiler de birer ikişer Türkiye'ye geliyor. Bu durum, ithalat rakamlarına da yansıyor.

Çin'den gelen araç sayısı neredeyse 100 bini buldu

Çin'in, 2023 yılının ilk 10 ayında en çok araç ihraç ettiği ülkeler ortaya çıktı. Listenin en başında 736 bin 60 araçlar Rusya yer aldı. İkinci sıradaki Meksika'nın ithal ettiği Çin menşeli otomobil sayısı ise 334 bin 166 oldu. Üçüncü sıradaki Belçika ise 189 bin 665 araç ithal etti. İlk 10'u tamamlayan diğer ülkeler ise sırasıyla Avustralya, Birleşik Krallık, Suudi Arabistan, Tayland, Filipinler, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya oldu. Bu ülkelerin tamamında 115 binin üzerinde Çinli elektrikli otomobil ithalatı gerçekleştirildi. Türkiye ise 94 bin 505 adet elektrikli otomobil ithalatı ile listenin 11. basamağında kendisine yer buldu.

Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara önce %40'lık ek vergi, sonra da marka ve distribütörlere en az 20 servis kurma zorunluluğu getirilmişti. Yine de Çin'den yapılan elektrikli otomobil ithalatında %283,6 artış gözlemlendi. Bu ülkeden yapılan araç ithalatının yüzde 29'unu elektrikli modeller oluşturdu. Türkiye'nin Çin'in elektrikli otomobil ihracatındaki payı ise %2,2 oldu.