Türkiye'de Corona Virüsü Testi Yaptırmak Paralı mı?

Tüm dünyaya yayılan ve 140 binden fazla kişiye bulaşan Corona virüsü, ülkemizde de varlığını gösterdi. Peki, bu virüsün tespiti için yapılan test ülkemizde ücretli mi? Şu ana kadar kaç kişiye bu testten uygulandı?

Dünyada 100’den fazla ülkeye yayılan 145 binden fazla kişiye bulaşan, 5 bin 436 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Corona virüsü, yayılmaya ve gündelik yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Virüs salgını sebebiyle dünyanın birçok ülkesinde spor müsabakaları ve ligler iptal edildi ya da seyircisiz oynanmasına karar verildi. Dünyanın birçok ülkesinden binlerce insanı bir araya toplayan Mobil Dünya Kongresi, E3 gibi birçok organizasyon iptal edildi.

Corona virüsü testi

Tüm bu önlemler, virüsün daha fazla yayılmaması daha fazla kontrolden çıkmaması için alındı. Virüs bulaşanlara ya da virüsün bulaştığından şüphelenilen insanlara ise çeşitli testler yapılıyor. Hürriyet’te yer alan habere göre bu test ABD’de sigortası olanlara 600 dolara, sigortası olmayanlara ise bin 500 dolara mâl oluyor.

Peki, bu testlerle ilgili bizdeki durum ne? Bu test, Türkiye’de kaç kişiye yapıldı, bu testi yaptırmak ülkemizde ücretli mi gibi soruların cevaplarını ise Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap cevaplandırdı.

Prof. Alpay Azap, virüsün yaydığı hastalığa dair belirtiler gösteren kişilerin burunlarından ve ağızlarından örnekler alındığını ve bu örneklerin, virüsün yaşayabileceği bir ortama alınıp laboratuvara gönderildiğini söyledi. Laboratuvarda ise PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi gerçekleştiriliyor. Bu testte hastadan alınan örnek, virüsün RNA’sı ile karşılaştırılıyor.

Azap, hastalığın RNA’sının çoğaltılması için ‘primer’ üretildiğini ve Türkiye’nin de primer üreten dört ülkeden bir tanesi olduğunu söyledi. Türkiye’de hastalık görülene kadar primerin dünyaya satıldığını dile getiren Alpay Azap, ülkemizde de vakaların ortaya çıkmasından sonra artık gönderilmediğini ve bu testin Türkiye’de ücretsiz olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Alpay Azap, Türkiye’de yapılan test sayısıyla ilgili olarak ise “Türkiye şimdiye kadar 4 bini aşkın kişiye test yaptı. Bu rakam dünya geneline göre az gibi gelebilir ancak şüpheli vaka sayısına baktığımızda yeterli. Yurtdışı bağlantısı, yüksek ateş ve öksürük gibi belirtileri taşıyanlara yaptığımız için şüpheli vaka sayısı az” ifadelerini kullandı.