COVID-19 Vakalarının Korkunç Artışını Gösteren Grafik

Türk Tabipleri Birliği, Twitter'da bir grafik paylaştı. 1 milyon nüfusa düşen vaka sayısının son 3 ayda nasıl değiştiğini gösteren grafik, koronavirüs pandemisinde işlerin çığırından çıkmak üzere olduğunu gözler önüne seriyor.

Koronavirüs pandemisindeki en kötü günlerimizi yaşadığımız şu günlerde, bir yandan vaka sayılarında diğer yandansa ölüm sayılarında görülmemiş rekorlar yaşanıyor. Hükümet yetkilileri ise tedbirlerin sıkılık seviyesini artırarak sosyal hayatı kısıtlamaya, salgının hızını yavaşlatmaya çalışıyorlar. Öte yandansa insanlar, Türkiye'nin neden ve nasıl bu hale geldiğini tartışmaya devam ediyorlar.

Pandeminin ilk gününden beri hükümetle anlaşamayan Türk Tabipleri Birliği (TTB), Twitter'da bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım kapsamında 10 saniyelik bir video paylaşan TTB, 1 milyon vatandaş arasındaki vaka sayısının son üç ayda nasıl değiştiğini gözler önüne serdi. Hesap yöneticileri bu durumu, "kontrolsüz normalleşememe" olarak nitelendiriyorlar.

Söz konusu videonun ne kadar ürkütücü olduğunu tartışmaya bile gerek yok. Neticede hepimiz, 1 Mart itibarıyla kontrollü normalleşme dönemine girmiş, süreci birlikte yaşamıştık. Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan paylaşım, kontrollü normalleşme sürecinde yapılan her şeyin acısının, şu sıralarda çıktığını gözler önüne seriyor.

Salgının etkisi devam ederken, Türkiye'nin başka bir problemi de aşılama konusunda yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte aşılama hızının düştüğünü, bunun yeniden artırılması gerektiğini açıklamıştı. Dün bu konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Fahrettin Koca, aşılamadaki yaş grubunun 55 ve üzerine çekildiğini açıkladı. An itibarıyla 55 yaş ve üzeri vatandaşlar, aşılarını vurulmak için randevularını alabiliyorlar.

İşte Türk Tabipleri Birliği'nin o paylaşımı

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