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Türkiye'de Tutunamayan Alman Otomobilleri: İkinci Elde Bile Bulmak Çok Zor

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Alman otomobilleri genellikle sağlamlıkları, sürüş özellikleri ve prestijleriyle tanınıyor. Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz ve Audi gibi markaların çok sayıda modeli yollarımızda sık sık karşımıza çıksa da her otomobil elbette aynı başarıyı yakalayamadı.

Türkiye'de Tutunamayan Alman Otomobilleri: İkinci Elde Bile Bulmak Çok Zor
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Bazı modeller, sundukları teknolojiye ve konfora rağmen ülkemizde beklenen ilgiyi göremedi. Kimi yüksek fiyatından dolayı geniş kitlelere ulaşamadı, kimi de alışılmışın dışındaki tasarımıyla alıcıların tercih listesinde geride kaldı.

Peki, Türkiye'de bir dönem satışa sunulan ancak zamanın gerisinde kalan Alman otomobilleri hangileri? Gelin bugün ikinci elde bile pek sık rastlayamadığımız o modellere yakından bakalım.

İçerikten Görseller

Türkiye'de Tutunamayan Alman Otomobilleri: İkinci Elde Bile Bulmak Çok Zor
Volkswagen Phaeton
Audi A2
Mercedes-Benz R-Serisi
BMW 5 Serisi Gran Turismo +2

Volkswagen Phaeton

Volkswagen Phaeton

Volkswagen’in 2000’li yıllarda prestige ligine girip Mercedes S-Serisi ve BMW 7 Serisi’ne kafa tutmak için geliştirdiği mega projesiydi Phaeton. El yapımı detayları, ultra lüks kabini ve heybetli W12 motor seçeneğiyle aslında tam bir mühendislik harikasıydı.

Ancak bu modelde hesaba katılmayan bir şey vardı: Marka algısı. "Bu paraya Passat mı alıyoruz?" algısını bir türlü kıramayan Phaeton, Türkiye’de neredeyse hiç satamadı ve 2016 yılında üretim bantlarına veda etti.

Audi A2

Audi A2

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Audi A2, aslında otomotiv tarihinin en vizyoner araçlarından biriydi. Bütünüyle alüminyumdan üretilen hafif gövdesi, rüzgarı yaran aerodinamiği ve koklayan 1.2 TDI motoruyla yakıt cimriliğinin zirvesiydi.

Fakat A2’nin önündeki en büyük engel tasarımı oldu. O dönemki klasik, heybetli Audi çizgilerinden çok uzak olan bu garip Hatchback/MPV kırması tip, Türk tüketicisinin gözüne hitap etmedi. Üstelik alüminyum gövdenin olası bir kazada ustasını bulma zorluğu ve tamir maliyetleri de eklenince A2 Türkiye’de "ender rastlanan antikalar" arasındaki yerini aldı.

Mercedes-Benz R-Serisi

Mercedes-Benz R-Serisi

Mercedes, R-Serisi ile aslında harika bir fikirle yola çıkmıştı: "Hem S-Serisi kadar konforlu hem de devasa bir MPV kadar geniş olsun." Her ne kadar geniş aileler için biçilmiş kaftan olsa da tasarım aşamasında işler biraz karıştı.

Ne tam bir station wagon ne tam bir SUV ne de net bir MPV olabilen bu devasa araç, Türkiye pazarında kendine bir kimlik oturtamadı. Üstüne devasa motorların getirdiği yüksek vergi ve yakıt maliyetleri de eklenince R-Serisi, ülkemizde tamamen niş bir fantezi olarak kaldı.

BMW 5 Serisi Gran Turismo

BMW 5 Serisi Gran Turismo

BMW 5 Serisi Gran Turismo, klasik sedanların konforunu daha kullanışlı bir bagaj ve geniş bir kabinle birleştirmeyi amaçlıyordu. Yüksek tavanı ve beş kapılı gövdesiyle diğer 5 Serisi modellerinden ayrılan otomobil, farklı bir otomobil arayanlara hitap ediyordu.

Ancak tasarımı BMW'nin geleneksel sedan çizgisinin dışındaydı. BMW, Gran Turismo yaklaşımını 6 Serisi Gran Turismo ile sürdürdü. Ancak bu modelin üretimi de 2023 yılında sona erdi. Türkiye'de ikinci el piyasasında örnekleri bulunsa da 5 Serisi Gran Turismo, klasik 5 Serisi sedan kadar sık karşılaştığımız BMW modellerinden biri değil.

Volkswagen Eos

Volkswagen Eos

Golf ve Passat altyapısını kullanarak tasarlanan Volkswagen Eos, kumaş tente yerine metal katlanır tavan (hardtop) sunan nadir üstü açık modellerden biriydi. Cam tavanlı ve son derece şık yapısıyla ilk bakışta harika bir yaz otomobili gibi görünüyordu.

Ancak Türkiye iklimi ve yol şartları Eos’a pek acımadı. Karmaşık tavan mekanizmasının zamanla su sızdırması, arıza çıkardığında uçuk tamir masrafları doğurması ve ikinci elinin son derece zayıf olması tüketicileri korkuttu.

Opel Adam

Opel Adam

Opel Adam, B segmentindeki monotonluğa renk katmak, kişiselleştirilebilir tavan ve renk seçenekleriyle gençleri yakalamak için tasarlanmış oldukça şık bir şehir arabasıydı.

Ancak maalesef üç kapılı dar yapısı ve yüksek satış fiyatı, Adam’ın da piyasadan silinmesine neden oldu. Tüketiciler haklı olarak "Bu paraya gider 5 kapılı, daha geniş ve pratik Corsa alırım" dedi. 2015 yılının satış rakamlarına baktığımızda Türkiye’de Corsa'nın tam 13 bin 188 adet satarken Opel Adam'ın yalnızca 40 adet satabildiğini görüyoruz. Bu da Adam’ın pazarımızdaki talihsiz öyküsünü özetlemeye yetiyor.

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