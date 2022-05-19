Türkiye'nin Farklı Konularda Diğer Ülkelere Göre Durumu

Bu içeriğimizde Türkiye'nin, farklı araştırmalar ve bu araştırmalardan çıkan listelemeler sonucunda aldığı notları derledik. Listemizde ülkelerin sigara tüketimi gibi genel konuların yanında pasaportların gücü gibi özele inen konular da bulunuyor.

Dünyanın farklı yerlerindeki üniversitelerde, laboratuvarlarda veya toplum içinde yapılan çalışmalar sonucunda ülkelerin sıralandığını görüyoruz. Oluşturulan bu listeler çoğu zaman ekonomik duruma, toplum içindeki konulara, psikolojik durumlara ve birbirinden farklı daha birçok konuya dayalı olarak hazırlanıyor.

Biz de bu içeriğimizde ülkemizin de içinde bulunduğu, kiminde diğer ülkeleri geçerek zirveye yerleştiği, kiminde ise diğerlerinin gerisinde kaldığı listeleri derledik. Şimdi gelin, diğer ülkeler karşısında hangi konularda hangi sırada olduğumuza bakalım.

'En kötümser ülkeler' listesindeki durumumuz ne?

Birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız haberimizde Gallup'ın gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını sunmuştuk. Ülke vatandaşlarının geleceğe ne kadar umutlu baktığına odaklanan bu araştırma neticesinde Türkiye, 44 ülke arasında en umutsuz olanıydı.

Metaverse arsası satın alımında ilk sıradayız:

Metaverse, hayatımıza son dönemlerde girmiş olsa da kripto paraların yükselişiyle birlikte, ülkede kendisini bilen/bilmeyen herkes tarafından kucaklandı. Türkiye'nin, Metaverse'te en çok arsa satın alan ülke olması da bunu destekler nitelikte. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa'nın en fazla gökdelenine sahip ülke Türkiye:

Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi’nin (CTBUH) şubat ayında paylaştığı verilerde Avrupa ülkeleri, ellerinde bulunan gökdelen sayısı bakımından sıralanmıştı. Bu bağlamda Türkiye, listede zirveye yerleşmişti. Listedeki diğer ülkelere ve şehirlere buradan ulaşabilirsiniz.

iPhone 13 Pro'yu satın almak için en çok çalışılması gereken ülke:

Picodi'nin ortaya koyduğu veriler ortalama maaşa göre belirlenmişti. Bu bağlamda iPhone 13 Pro alabilmek için en az çalışılması gereken ülke 4,4 gün ile İsviçre olurken, en fazla çalışılması gereken ülke ise 92,5 gün ile Türkiye olmuştu. Diğer ülkelerin verilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Son 1 yılda konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği 30 ülke arasında Türkiye birinci:

Bu veriler de yine Eurostat'tan geliyor. Araştırma kapsamına alınan 30 ülkenin konut fiyatlarında ciddi artışlar görülüyordu fakat Türkiye, yüzde 29,2 fiyat artışı oranıyla birinci olmuştu.

Anlayamazsınız... En fazla çay tüketilen ülke, açık ara farkla Türkiye

Landgeist'ın derlediği verilerle oluşturulan haritada yıllık olarak kişi başına düşen çay miktarını kilogram cinsinden görebilirsiniz. Bu bağlamda çayın en çok Türkiye'de, en az ise Yunanistan'da tüketildiğini görüyoruz.

Avrupa ve Asya ülkeleri, yol kaliteleri bakımından sıralandığında Türkiye hangi sırada kendine yer buluyor?

Avrupa genelinde karşılaştırdığımızda Türkiye'nin birkaç ülkeyi arkasında bıraktığını görebiliyoruz. Bu da kendisini, çalışmaya dahil edilen ülkeler arasında 12'nci sıraya koyuyor.

Asya tarafına baktığımızda ise Türkiye'nin, yol kalitesi bakımından 13'üncü sıraya yerleştiğini görüyoruz.

Ülkeler, VPN kullanım oranlarına göre sıralandığında hangi sırada yer buluyor?

We Are Social sitesinin derlediği bilgilere göre Türkiye, en çok VPN kullanan ülkeler arasında. Zira kendisi, 48 ülke arasından 6'ncı olmayı başarmış. Aynı veriler, VPN'i en çok erkeklerin kullandığını gösteriyor.

Pasaportumuzun uluslararası alanda itibarı ne durumda?

Henley Global'ın verilerine göre dünyanın en üst düzey pasaportları Singapur ve Japonya'nınkiler. En altta ise Pakistan, Suriye, Irak ve Afganistan pasaportları bulunuyor. Türkiye ise 100'den fazla ülke arasında 52'nci sırada.

Teknolojik açıdan en çok gelişmiş ülkelere bakıldığında Türkiye nerede?

Bu konu için de Global Finance verilerinden yararlanıyoruz. Söz konusu site tarafından oluşan listeye göre Türkiye, 64 ülke arasından 47'nci sıraya yerleşmiş. Türkiye'nin bir önünde Romanya bulunurken arkasında Şili var.

Aynı sitenin bir de 'Dünyanın en mutlu ülkeleri' isimli listesi bulunuyor:

Kişi başı gelir düzeyi, sosyal yardımlar, özgürlük gibi faktörlerin değerlendirildiği bu listede ise 146 ülke bulunuyordu. Türkiye ise 112'nci sıraya yerleşmiş. Listedeki diğer ülkelere buradan bakabilirsiniz.

Köpeklerin en çok sevildiği ülkeler listesi de var:

The Swiftest tarafından hazırlanan bu listede oldukça detaylı notlandırmalar görüyoruz. 51 ülkenin dahil edildiği listede Türkiye, 24'üncü sıraya yerleşmiş. Baştaki linkten hem daha detaylı notlandırmalara hem de diğer ülkelerin durumuna göz atabilirsiniz.

Kediler için güncel bir araştırmaya ulaşamamış olsak da kimse hayvan sevgimizi sorgulamasın!

Aşağıdaki haritada 1960 ve 2020 yılları arasında Avrupa'daki popülasyon artışını görebilirsiniz:

Bir Reddit kullanıcısının World Bank'ten aldığı bu haritaya bakarak Türkiye'nin popülasyon konusunda adeta uçuşa geçtiğini söyleyebiliriz. Zira yıllar içinde toplamda yüzde 211 popülasyon artışı görerek nüfus artırma oranını en yüksekte tutan ülke olmuş.

Sebze tüketimi bakımından durumumuz nasıl?

Avrupa genelinde 2021 yılının sebze tüketim raporuna baktığımızda, Avrupa geneline göre Türkiye'nin oldukça üst sıralarda olduğunu görebiliyoruz. Zira verilere göre Türkiye'de kişi başına yıllık 230 kilogramlık sebze düşmüş.

Sigara tüketimine baktığımızda ise yine üst sıralarda olduğumuzu görüyoruz

Buradaki bilgilere göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en çok tütün ürünü tüketen ikinci ülke. Tüketim miktarına baktığımızda ise 15 yaş üzeri toplam nüfusun yüzde 28'inin günlük olarak bu ürünleri tükettiğini görüyoruz.

Sıraladığımız maddelerin kaynaklarına, ilgili paragraflardaki linklerden ulaşabilir, konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.