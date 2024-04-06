Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin "Açık İş İstatistikleri" araştırmasına ilişkin sonuçlarını paylaştı. Böylelikle Türkiye'de en çok açık olan iş kolları gün yüzüne çıkmış oldu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu. "1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 330 bin 325 açık iş tespit ettik." diyen Bakan Işıkhan, Türkiye'de en çok ihtiyaç duyulan iş kollarını da kendi X hesabından paylaştı.
Türkiye'de en çok açığın olduğu sektörler:
- Gayrimenkul faaliyetleri
- İmalat
- İdari ve destek hizmetleri faaliyetleri
Türkiye'de en fazla açığın olduğu mesleklerse şöyle:
- Dikişçi
- Lojistik elemanı
- Temizlik görevlisi
- Satış danışmanı
- Ayakkabı imalatçısı
- Garson
- İnşaat işçisi
- Ahşap mobilya imalatçısı
- Gazaltı kaynakçısı
TÜİK'in paylaştığı tüm verilere ulaşmak isteyen okurlarımız, buradaki bağlantıyı kullanabilirler.