Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Kripto Paralar Açıklandı

Bitci.com ve Future Bright'ın gerçekleştirdiği bir araştırma, Türkiye'deki kripto para sektörü hakkında önemli bilgiler sundu. Araştırma, Türklerin en fazla tercih ettiği kripto para biriminden yaş ortalamalarına ve blok zincir hakkındaki bilgilerine kadar pek çok detayı ortaya koydu.

Dünya çapında en fazla kripto para yatırımının ve işleminin yapıldığı ülkelerden birisi olan Türkiye, her geçen gün yatırımcı sayısını artırmaya devam ediyor. Peki, Türkiye’deki yatırımcılar, kripto para piyasasını nasıl takip ediyor? Türkiye’de kadın kripto para yatırımcılarının durumu ne? İşte bu soruların ve dahasının cevabı, Bitci.com ve Future Bright tarafından yayımlanan yeni raporda verildi.

2021 yılının eylül ayında 1.003 Türk potansiyel ve mevcut yatırımcının katılımıyla yapılan anket, Türkiye’nin yatırımcı portfolyosunu ortaya koydu. Anket, kripto para yatırımcılarının ortalama yaşının 30,1 olduğunu gösterirken, özellikle kadın yatırımcı sayısında büyük bir artış yaşandığını gösterdi.

Kadın yatırımcı oranı önemli derecede arttı

Buna göre Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda %10’lu seviyelerle sınırlı olan kadın kripto para yatırımcısı sayısı, bugün itibarıyla %38’e ulaşmayı başardı. Henüz kripto paralara yatırım yapmamış fakat yapmayı düşünen kadın kesim de bu sayıya eklendiğinde, kadınların oranı %50’e çıkıyor.

Bunun yanı sıra anket, Türkiye’de varlık yatırımına dair de önemli bilgiler sundu. Kripto para yatırımcıların %54’lük oranla en fazla Bitcoin’i tercih ettiği görülürken, diğer popüler tercihler şu şekildeydi:

Dogecoin - %34

- %34 Ethereum - %30

- %30 LiteCoin - %25

Ayrıca sahip olunan kripto paralara bakıldığında Bitcoin sahipliği kadın yatırımcılarda daha fazla tercih edilirken, erkeklerin altcoin’lere yönelme eğiliminin daha yüksek olduğu da görüldü. Rapordan çıkan diğer dikkat çekici sonuçlar şu şekildeydi:

Yatırımcıların kripto paraları ellerinde tutma süresi ortalama 15,3 ay.

Yatırımcıların %71’i ‘ideal yatırım aracı özelliği’ olarak ‘güvenlik’ cevabını verirken, bunu takip edenler ‘yüksek getiri’ ve ‘kolay takip edilebilirlik’ oldu.

Yatırımcılar günde ortalama 7 kez fiyatlardaki gelişmeleri kontrol ediyor.

Yatırımcıların %62’si kripto paralara güveniyor, %31’i nötr, %7’si ise olumsuz görüş bildiriyor.

Yatırımcıların yalnızca %16'sı blok zincir hakkında 'oldukça bilgi sahibi' olduğunu bildirdi. %33'ü 'biraz bilgi sahibi', %37'si 'duyduğunu fakat yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını', %14'üyse blok zinciri hiç duymadığını söyledi.

blok zincir hakkında 'oldukça bilgi sahibi' olduğunu bildirdi.

Türkiye, blok zincir teknolojisinde öncü ülke olabilir

Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan, araştırmanın Türkiye’deki kripto para sektörüne ışık tuttuğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

“Tüm bu verilerin dışında, bu araştırmanın en önemli çıktısı şu: Türkiye’de kripto paralar günden güne birer yatırım aracı olarak görülüyor. Bu algının önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğini şimdiden söylemek mümkün. Bunun için de en öncelikli konulardan biri yasal düzenlemelerin hayata geçmesi. Araştırmada, her iki yatırımcıdan birisi Türkiye’de yasal düzenleme eksikliğinin sektörün önündeki en büyük engellerden biri olduğunu düşünüyor. Yakın gelecekte hayatımıza girecek düzenlemelerle birlikte, Türkiye blockchain dünyasında öncü ülkelerden biri olabilir.”