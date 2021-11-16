Türkiye’de Evini Yeterince Isıtamayanların Oranı Açıklandı

Eurostat’ın 2019 yılı verileri, Türkiye’de ve Avrupa’da evini yeterince ısıtamayanların oranını gözler önüne serdi. Fakat 2019’dan bu yana doğal gaz fiyatlarının %42,3 oranında arttığı göz önüne alınırsa, bu yıl bu verilerden daha kötü bir tablo oluşacak.

Türkiye’de son aylarda ani ve ciddi bir şekilde artan enflasyon ve kur, soğuk kış aylarına girerken bu yıl vatandaşların şimdiden gelecek faturalardan korkmasına neden oldu. Yalnızca son iki yılda %42,3 yükselen doğal gaz fiyatları, son artışlar nedeniyle de kasım ayının başında sanayi aboneleri için %48,40 oranında zamlanmıştı. Bu, doğrudan tüketiciye ulaşmasa da üreticilerin maliyetini artırdığından her alanda karşımıza çıkacak bir zamdı.

Doğal gaz fiyatlarına yeni zam gelip gelmeyeceği merak konusu olmaya devam ederken halihazırda yüksek fiyatlar, vatandaşı evini yeterince ısıtmaktan kaçmaya zorluyor. Faturanın daha düşük gelmesi için kombisini kısan vatandaşların tüm vatandaşlara oranıysa ürkütücü seviyede. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Türkiye’de neredeyse her 5 vatandaştan 1’i evini yeterince ısıtamıyor.

Türkiye, listenin 7. sırasında:

Eurostat’ın 2019 verilerine göre Türkiye’de halkın %19,2’si evini yeterince ısıtamıyor. Avrupa Birliği’nde 2019 verilerine göre evini en fazla ısıtamayan ülkeyse %40,2’lik oranla Kosova. Arnavutluk’un %36,8’le ikinci, Kuzey Makedonya’nın %33,1’lik oranla üçüncü olduğu listede bu oranın en düşük olduğu ülkeyse %0,3’lük oranla İsviçre.

Verilere göre 2019 yılında Avrupa Birliği’nin genelinde evini yeterince ısıtamayanların oranıysa %6,9.

Bu verilerden bu yana doğal gaz fiyatlarının %42,3 oranında yükseldiğini hatırlatalım.

Doğal gaz faturalarının yüksek gelmemesi için Bakan’ın yaptığı açıklama:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz günlerde yaptığı ilginç açıklamayla gündeme gelmişti. Bakan, elektrik ve doğalgaz faturalarını düşürmenin ‘formülünü’ şu şekilde açıklamıştı: “Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık değişikliği, yani 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur. Yazın da eğer klimayla soğutuyorsanız, 18 derecede soğutacağınıza 19 derecede soğutmuş olsanız yüzde 7 faturanıza katkı var.”