Türkiye'de ve Farklı Ülkelerde En Çok Görülen Rüyalar

Dünyanın farklı yerlerinde ve farklı şartlarda yaşayan insanların Google'da en çok arattığı rüyalarla karşınızdayız. Listede hem çevrenizden duymaya alışık olabileceğiniz yaygın rüyalar hem de anlamlandırmakta zorlandıracağınız farklı rüyalar bulunuyor.

Kimi zaman yaşadığımız eski anları, kimi zaman hayalini kurduğumuz dönemleri hatta kimi zaman da birbirinden çok alakasız şeyleri bir arada gördüğümüz rüyalarımız tıpkı kişiliklerimiz gibi hepimizde farklılık gösteriyor. Bu bağlamda yaşadıklarıyla veya yaşayacaklarıyla gördükleri rüyaların bağlantılı olabileceğini düşünen kişiler, bu rüyalara anlam bulmak için internete başvuruyor.

Bunun zaman içinde artmasıyla birlikte duyduğumuzda artık yabancı gelmeyen, tabir yerindeyse ‘toplumca ortak rüyalar’ görmeye başladık. Bu da ülkemizde çoğunluk tarafından ne anlama geldiği merak edilen rüyaları tahmin etmeyi kolaylaştırdı. Peki, farklı ülkelerde en çok hangi rüyaların anlamı merak ediliyor? Gelin birlikte bakalım.

Kuzey Amerika’daki ülkelerin Google’da en çok arattığı rüyalar:

Kanada : Diş kaybı

: Diş kaybı Amerika Birleşik Devletleri : Diş kaybı

: Diş kaybı Meksika : Eski ilişki

: Eski ilişki Bahamalar : Güvercin

: Güvercin Belize : Para

: Para Guatemala , El Salvador ve Nikaragua: Bit

, El Salvador ve Nikaragua: Bit Kosta Rika : Ölmüşler

: Ölmüşler Panama : Yılan

: Yılan Honduras : Yılan

: Yılan Saint Vincent ve Grenadinler : Hamilelik

: Hamilelik Jamaika : Bebek

: Bebek Trinidad ve Tobago : Yılan

: Yılan Antigua ve Barbuda : Diş düşmesi

: Diş düşmesi Dominik Cumhuriyeti : Yılan

: Yılan Haiti: Araba

Güney Amerika’daki ülkelerin Google’da en çok arattığı rüyalar:

Kolombiya : Bit

: Bit Venezuela : Bit

: Bit Brezilya : Yılan

: Yılan Paraguay : Yılan

: Yılan Uruguay : Yılan

: Yılan Arjantin : Örümcekler

: Örümcekler Şili : Fare

: Fare Bolivya : Bebek

: Bebek Peru : Fare

: Fare Ekvador : Yılan

: Yılan Guyana : Bebek

: Bebek Surinam: Bebek

Avrupa’daki ülkelerin Google’da en çok arattığı rüyalar:

İzlanda : Kar

: Kar İrlanda, Birleşik Krallık, Hollanda ve Belçika : Diş düşmesi

: Diş düşmesi Lüksemburg : Eski ilişki

: Eski ilişki Portekiz : Yılan

: Yılan İspanya : Diş düşmesi

: Diş düşmesi Fransa : Eski ilişki

: Eski ilişki İsviçre : Hamilelik

: Hamilelik İtalya : Hamilelik

: Hamilelik Almanya : Hamilelik

: Hamilelik Norveç : Diş düşmesi

: Diş düşmesi İsveç : Diş düşmesi

: Diş düşmesi Polonya : Diş düşmesi

: Diş düşmesi Belarus : Hamilelik

: Hamilelik Romanya : Yılan

: Yılan Ukrayna : Deniz

: Deniz Çek Cumhuriyeti : Ölüm

: Ölüm Letonya : Örümcekler

: Örümcekler Litvanya : Yılan

: Yılan Estonya : Ayılar

: Ayılar Finlandiya : Yılan

: Yılan Rusya : Yılan

: Yılan Slovakya : Diş Düşmesi

: Diş Düşmesi Macaristan : Ölmüşler

: Ölmüşler Moldova : Yılan

: Yılan Gürcistan : Hamilelik

: Hamilelik Ermenistan : Üzüm

: Üzüm Sırbistan : Yılan

: Yılan Makedonya : Yılan

: Yılan Bulgaristan : Yılan

: Yılan KKTC : Deniz

: Deniz Yunanistan : Şapka

: Şapka Arnavutluk : Göğüs(?)

: Göğüs(?) Hırvatistan : Yılan

: Yılan Bosna Hersek : Yılan

: Yılan Karadağ : Yılan

: Yılan Slovenya : Para

: Para Avusturya : Yılan

: Yılan Malta : Yılan

: Yılan Andorra: Aldatılma

Afrika’daki ülkelerin Google’da en çok arattığı rüyalar:

Fas : Hamilelik

: Hamilelik Tunus : Bebek

: Bebek Cezayir : Evlilik

: Evlilik Libya : Saçların kesilmesi

: Saçların kesilmesi Mısır : Yılan

: Yılan Mali : Ölüler

: Ölüler Nijer : Ölüm

: Ölüm Nijerya : Cinsellik

: Cinsellik Yeşil Burun Adaları : Kan

: Kan Senegal : Yılan

: Yılan Burkina Faso : Yılan

: Yılan Gana : Cinsellik

: Cinsellik Fildişi Sahili : Yılan

: Yılan Togo : Eski ilişki

: Eski ilişki Benin : Merdiven

: Merdiven Etiyopya : Ayakkabılar

: Ayakkabılar Kamerun : Yılan

: Yılan Gabon : Evlilik

: Evlilik Demokratik Kongo Cumhuriyeti : Yılan

: Yılan Namibya : Sincaplar

: Sincaplar Güney Afrika : Para

: Para Botsvana : Yemek

: Yemek Angola : Yılan

: Yılan Mozambik : Yılan

: Yılan Madagaskar : Eski ilişki

: Eski ilişki Mauritius : Yılan

: Yılan Tanzanya : Hamilelik

: Hamilelik Zimbabve : Yılan

: Yılan Zambiya : Yılan

: Yılan Ruanda : Evlilik

: Evlilik Uganda: Yılan

Orta Doğu ve Orta Asya’daki ülkelerin Google’da en çok arattığı rüyalar:

Lübnan : Hamilelik

: Hamilelik İsrail : Yılan

: Yılan Filistin : Saçın kesilmesi

: Saçın kesilmesi Ürdün : Saçın kesilmesi

: Saçın kesilmesi Suudi Arabistan : Evlilik

: Evlilik Bahreyn : Evlilik

: Evlilik Umman : Yılan

: Yılan Birleşik Arap Emirlikleri : Diş düşmesi

: Diş düşmesi Katar : Deniz

: Deniz Irak : Evlilik

: Evlilik İran : Yılan

: Yılan Afganistan : Yılan

: Yılan Kazakistan : Yılan

: Yılan Kuveyt : Hamilelik

: Hamilelik Tacikistan : Diş düşmesi

: Diş düşmesi Kırgızistan: Balık

Asya’nın kalanı ve Okyanusya’daki ülkelerin Google’da en çok arattığı rüyalar:

Moğolistan : Yılan

: Yılan Japonya : Eski ilişki

: Eski ilişki Güney Kore : Suya düşme

: Suya düşme Tayvan : Yılan

: Yılan Vietnam : Yılan

: Yılan Laos : Yılan

: Yılan Nepal : Yılan

: Yılan Pakistan : Ölmüşler

: Ölmüşler Hindistan : Yılan

: Yılan Bangladeş : Evlilik

: Evlilik Sri Lanka : Ölüm

: Ölüm Myanmar : Yılan

: Yılan Filipinler : Yılan

: Yılan Kamboçya : Timsah

: Timsah Brunei : Yılan

: Yılan Butan : Gökkuşağı

: Gökkuşağı Maldivler : Diş düşmesi

: Diş düşmesi Tayland : Yılan

: Yılan Malezya : Yılan

: Yılan Singapur : Yılan

: Yılan Endonezya : Hamilelik

: Hamilelik Fiji : Tavus kuşu

: Tavus kuşu Avustralya : Diş düşmesi

: Diş düşmesi Yeni Zelanda: Diş düşmesi

Peki Türkiye'de Durum Ne?

Hem Avrupa hem de Asya'da sayılan Türkiye'de ise diğer birçok ülkede olduğu gibi vatandaşların rüyalarında en yaygın gördüğü şey yılan.

Tüm bunları gözden geçirdiğimizde ülkelerin büyük çoğunluğunda rüyada görülen en yaygın şeyin yılan olması dikkat çekiyor. Bazı teorilere göre bu durum gizli endişeleri simgeliyor. İkinci en yaygın görülen şey ise diş düşmesi. Bu da yine teorisyenlere göre özgüven eksikliğine işaret ediyor.

Ülkelerin en çok arattığı rüyalar hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Reddit