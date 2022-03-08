Türkiye'de ve Farklı Ülkelerde En Çok Görülen Rüyalar

Kimi zaman yaşadığımız eski anları, kimi zaman hayalini kurduğumuz dönemleri hatta kimi zaman da birbirinden çok alakasız şeyleri bir arada gördüğümüz rüyalarımız tıpkı kişiliklerimiz gibi hepimizde farklılık gösteriyor. Bu bağlamda yaşadıklarıyla veya yaşayacaklarıyla gördükleri rüyaların bağlantılı olabileceğini düşünen kişiler, bu rüyalara anlam bulmak için internete başvuruyor.
Bunun zaman içinde artmasıyla birlikte duyduğumuzda artık yabancı gelmeyen, tabir yerindeyse ‘toplumca ortak rüyalar’ görmeye başladık. Bu da ülkemizde çoğunluk tarafından ne anlama geldiği merak edilen rüyaları tahmin etmeyi kolaylaştırdı. Peki, farklı ülkelerde en çok hangi rüyaların anlamı merak ediliyor? Gelin birlikte bakalım.
Kuzey Amerika’daki ülkelerin Google’da en çok arattığı rüyalar:
- Kanada: Diş kaybı
- Amerika Birleşik Devletleri: Diş kaybı
- Meksika: Eski ilişki
- Bahamalar: Güvercin
- Belize: Para
- Guatemala, El Salvador ve Nikaragua: Bit
- Kosta Rika: Ölmüşler
- Panama: Yılan
- Honduras: Yılan
- Saint Vincent ve Grenadinler: Hamilelik
- Jamaika: Bebek
- Trinidad ve Tobago: Yılan
- Antigua ve Barbuda: Diş düşmesi
- Dominik Cumhuriyeti: Yılan
- Haiti: Araba
Güney Amerika’daki ülkelerin Google’da en çok arattığı rüyalar:
- Kolombiya: Bit
- Venezuela: Bit
- Brezilya: Yılan
- Paraguay: Yılan
- Uruguay: Yılan
- Arjantin: Örümcekler
- Şili: Fare
- Bolivya: Bebek
- Peru: Fare
- Ekvador: Yılan
- Guyana: Bebek
- Surinam: Bebek
Avrupa’daki ülkelerin Google’da en çok arattığı rüyalar:
- İzlanda: Kar
- İrlanda, Birleşik Krallık, Hollanda ve Belçika: Diş düşmesi
- Lüksemburg: Eski ilişki
- Portekiz: Yılan
- İspanya: Diş düşmesi
- Fransa: Eski ilişki
- İsviçre: Hamilelik
- İtalya: Hamilelik
- Almanya: Hamilelik
- Norveç: Diş düşmesi
- İsveç: Diş düşmesi
- Polonya: Diş düşmesi
- Belarus: Hamilelik
- Romanya: Yılan
- Ukrayna: Deniz
- Çek Cumhuriyeti: Ölüm
- Letonya: Örümcekler
- Litvanya: Yılan
- Estonya: Ayılar
- Finlandiya: Yılan
- Rusya: Yılan
- Slovakya: Diş Düşmesi
- Macaristan: Ölmüşler
- Moldova: Yılan
- Gürcistan: Hamilelik
- Ermenistan: Üzüm
- Sırbistan: Yılan
- Makedonya: Yılan
- Bulgaristan: Yılan
- KKTC: Deniz
- Yunanistan: Şapka
- Arnavutluk: Göğüs(?)
- Hırvatistan: Yılan
- Bosna Hersek: Yılan
- Karadağ: Yılan
- Slovenya: Para
- Avusturya: Yılan
- Malta: Yılan
- Andorra: Aldatılma
Afrika’daki ülkelerin Google’da en çok arattığı rüyalar:
- Fas: Hamilelik
- Tunus: Bebek
- Cezayir: Evlilik
- Libya: Saçların kesilmesi
- Mısır: Yılan
- Mali: Ölüler
- Nijer: Ölüm
- Nijerya: Cinsellik
- Yeşil Burun Adaları: Kan
- Senegal: Yılan
- Burkina Faso: Yılan
- Gana: Cinsellik
- Fildişi Sahili: Yılan
- Togo: Eski ilişki
- Benin: Merdiven
- Etiyopya: Ayakkabılar
- Kamerun: Yılan
- Gabon: Evlilik
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Yılan
- Namibya: Sincaplar
- Güney Afrika: Para
- Botsvana: Yemek
- Angola: Yılan
- Mozambik: Yılan
- Madagaskar: Eski ilişki
- Mauritius: Yılan
- Tanzanya: Hamilelik
- Zimbabve: Yılan
- Zambiya: Yılan
- Ruanda: Evlilik
- Uganda: Yılan
Orta Doğu ve Orta Asya’daki ülkelerin Google’da en çok arattığı rüyalar:
- Lübnan: Hamilelik
- İsrail: Yılan
- Filistin: Saçın kesilmesi
- Ürdün: Saçın kesilmesi
- Suudi Arabistan: Evlilik
- Bahreyn: Evlilik
- Umman: Yılan
- Birleşik Arap Emirlikleri: Diş düşmesi
- Katar: Deniz
- Irak: Evlilik
- İran: Yılan
- Afganistan: Yılan
- Kazakistan: Yılan
- Kuveyt: Hamilelik
- Tacikistan: Diş düşmesi
- Kırgızistan: Balık
Asya’nın kalanı ve Okyanusya’daki ülkelerin Google’da en çok arattığı rüyalar:
- Moğolistan: Yılan
- Japonya: Eski ilişki
- Güney Kore: Suya düşme
- Tayvan: Yılan
- Vietnam: Yılan
- Laos: Yılan
- Nepal: Yılan
- Pakistan: Ölmüşler
- Hindistan: Yılan
- Bangladeş: Evlilik
- Sri Lanka: Ölüm
- Myanmar: Yılan
- Filipinler: Yılan
- Kamboçya: Timsah
- Brunei: Yılan
- Butan: Gökkuşağı
- Maldivler: Diş düşmesi
- Tayland: Yılan
- Malezya: Yılan
- Singapur: Yılan
- Endonezya: Hamilelik
- Fiji: Tavus kuşu
- Avustralya: Diş düşmesi
- Yeni Zelanda: Diş düşmesi
Peki Türkiye'de Durum Ne?
Hem Avrupa hem de Asya'da sayılan Türkiye'de ise diğer birçok ülkede olduğu gibi vatandaşların rüyalarında en yaygın gördüğü şey yılan.
Tüm bunları gözden geçirdiğimizde ülkelerin büyük çoğunluğunda rüyada görülen en yaygın şeyin yılan olması dikkat çekiyor. Bazı teorilere göre bu durum gizli endişeleri simgeliyor. İkinci en yaygın görülen şey ise diş düşmesi. Bu da yine teorisyenlere göre özgüven eksikliğine işaret ediyor.
Ülkelerin en çok arattığı rüyalar hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.
Kaynak: Reddit