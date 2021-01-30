Türkiye'nin Fiber Altyapı Haritası Çıkarıldı

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Türkiye'nin fiber altyapı haritasını paylaştı. Çalışmanın sonucu, Türkiye'nin fiber konusunda OECD'nin gerisinde kaldığını ortaya koydu.

Son yıllarda ülkemizdeki internet altyapısı hakkında kullanıcıların çoğu ve hatta bazı internet servis sağlayıcıları dahi şikâyet ediyor. Ülke genelinde hızlı internet kavramının yaygınlaşmadığını açık bir şekilde görebiliyorduk. Bugün, bu durumu yeniden ortaya koyan bir çalışma paylaşıldı.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Türkiye'nin fiber haritasını çıkardı. Yapılan çalışmaya göre 783 bin 562 kilometrekare yüzölçümü olan Türkiye'de fiber uzunluğu 413 bin kilometre olarak ölçüldü. BTK tarafından 2019 yılında paylaşılan verilerle oluşturulan aşağıdaki harita, her ildeki fiber-optik kablo uzunluğuna (kilometre) ve kişi başı düşen fiber altyapısına (metre) yer verdi.

OECD'nin gerisindeyiz:

BTK tarafından 2019 yılında il bazında yayınlanan istatistiklere göre en büyük 4 ilimizdeki fiber altyapısının durumu şu şekilde:

İstanbul: Fiber altyapı uzunluğu 52.762 kilometre, kişi başına düşen altyapı uzunluğu 3,3 metre (Nüfus: 15.519.267).

Fiber altyapı uzunluğu 52.762 kilometre, kişi başına düşen altyapı uzunluğu 3,3 metre (Nüfus: 15.519.267). Ankara: Fiber altyapı uzunluğu 25.387 kilometre, kişi başına düşen altyapı uzunluğu 4,5 metre (Nüfus: 5.639.076).

Fiber altyapı uzunluğu 25.387 kilometre, kişi başına düşen altyapı uzunluğu 4,5 metre (Nüfus: 5.639.076). İzmir: Fiber altyapı uzunluğu 19.187 kilometre, kişi başına düşen altyapı uzunluğu 4,3 metre (Nüfus: 4.367.251).

Fiber altyapı uzunluğu 19.187 kilometre, kişi başına düşen altyapı uzunluğu 4,3 metre (Nüfus: 4.367.251). Bursa: Fiber altyapı uzunluğu 10.900 kilometre, kişi başına düşen altyapı uzunluğu 3,5 metre (Nüfus: 3.056.120).

Çalışmada yukarıdaki haritanın yanı sıra bazı veriler de paylaşıldı. Buna göre Türkiye'de nüfusa göre sabit geniş bant yaygınlık oranı %19 olarak ölçüldü. OECD'deyse bu oran %31'di. Mevcut sabit geniş bant, yani evdeki ve ofisteki internetin abone sayısının 15,8 milyon olduğu, bunun 10,6 milyonunun xDSL abonesi olduğu paylaşıldı.

Bunun yanı sıra 83 milyon nüfusu olan ülkemizde fiber abone sayısının 3,8 milyonla sınırlı kaldığı ifade edildi. 2019 verilerine göre fiber payında OECD ortalaması %28'ken Türkiye'de bu oran %22. Listenin ilk sıralarında yer alan Güney Kore'de bu oran %82, Japonya'da %79, Litvanya'da %75, İsviçre'deyse %71. Geride bıraktığımız dört yılda Güney Kore fiber payını %74'ten %82'ye ve Portekiz %32'den %50'ye çıkarmışken Türkiye'de %4'lük bir artış yaşanmış.