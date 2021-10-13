JustWatch, 4-10 Ekim tarihlerinde Türkiye'de internetten en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı. Yapılan açıklamalar, Netflix'in Türkiye'deki dominasyonunu gözler önüne serdi. Her iki listenin de zirvesi, Netflix'e ait yapımlardan oluşuyor.

Popüler çevrimiçi dizi ve film platformlarındaki verileri derlemesiyle bilinen JustWatch, geçtiğimiz hafta Türkiye'de internetten en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı. Açıklanan veriler, geçtiğimiz hafta çoğumuzun dizi olarak Squid Game, film olarak ise Kin izlediğini gözler önüne seriyor. Dilerseniz hep birlikte, açıklanan verilere detaylıca bakalım.

JustWatch'un 4 Ekim ila 10 Ekim aralığını kapsayan verileri, Netflix'in Türkiye'deki dominasyonunu açıkça ortaya koyuyor. Zira geçtiğimiz haftanın internetten en çok izlenen dizi ve filmlerin ilk sıraları, Netflix'e ait yapımlardan oluşuyor. Ancak listelere genel olarak baktığımızda, Netflix haricinde dikkat çeken detaylar da mevcut. Örneğin 2019 yılında ekranlara veda eden fenomen dizi Game of Thrones, hala en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok izlenen diziler

Squid Game (Netflix)

El Juego de las Llaves (Amazon Prime Video)

The Chestnut Man (Netflix)

Çember (Netflix)

The Walking Dead: World Beyond (Amazon Prime Video)

Gece Yarısı Ayini (Netflix)

Burari Vakası: Bir Ailenin Gizemli Ölümü (Netflix)

Alice in Borderland (Netflix)

The Billion Dollar Code (Netflix)

Game of Thrones (HBO)

Geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok izlenen filmler